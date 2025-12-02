Language
    शेरगढ़ लूट: डीआइजी अजय कुमार साहनी ने किया स्पॉट इंस्पेक्शन, पीड़ित ने नहीं पहचाना संदिग्ध

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 11:00 PM (IST)

    डीआइजी अजय कुमार साहनी ने शेरगढ़ में हुई लूट की घटना का निरीक्षण किया। घटनास्थल पर जाकर उन्होंने पीड़ित से जानकारी प्राप्त की, लेकिन पीड़ित किसी भी सं ...और पढ़ें

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    संवाद सूत्र, जागरण, शेरगढ़। सर्राफ व्यापारी के साथ लूट मामले की जांच के लिए डीआइजी अजय कुमार साहनी भी शेरगढ़ पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ ही पीड़ित से बातचीत की जल्द ही घटना के अनावरण का आश्वासन दिया। उन्होंने टीम से कहा कि वह पुराने अपराधियों के गैंग पर भी काम करें। इसके अलावा सर्राफ की दुकान के पास कुछ संदिग्ध सीसीटीवी में कैद हुए हैं, लेकिन सर्राफ उन्हें पहचान नहीं रहा।

    शाही के मुहल्ला ठाकुरद्वारा निवासी सुभाष रस्तोगी शेरगढ़ के गांव नगरिया सोबरनी की चौधरी मार्केट में सर्राफा की दुकान चलाते हैं। सोमवार शाम वह दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। आरोप है कि वह कुड़का स्थित ईंट भट्टा के निकट पहुंचे तो दो बाइकों से नकाबपोश छह बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। बाइक नहीं रोकने पर बदमाशों ने टक्कर मार दी जिससे वह गिर गए।

    आरोप है कि आरोपितों ने उनसे सोने चांदी के जेवर और 27 हजार नकदी समेत करीब आठ लाख रुपये की लूट कर ली। जब उन्होंने विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें पीटा और फायरिंग कर दी। इस पूरे मामले में प्राथमिकी पंजीकृत की गई और एसएसपी ने घटना के राजफाश के लिए पुलिस ने सीओ बहेड़ी के नेतृत्व में एसएचओ शेरगढ़, एसओजी और सर्विलांस की टीम गठित की है।

    मंगलवार को डीआइजी ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया। अभी तक पुलिस की जांच में सर्राफ व्यापारी की दुकान के आस-पास कुछ संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। उनकी फोटो जब सुभाष को दिखाई गई तो उन्होंने नहीं पहचाना। पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का राजफाश किया जाएगा।

    घटनास्थल के बाद थाने पहुंचे डीआइजी

    घटनास्थल का मुआयना करने के बाद डीआइजी ने शेरगढ़ थाना का निरीक्षण भी किया। उन्होंने हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर कार्यक्रम मिशन शक्ति के संबंध में जानकारी की। उन्होंने कार्यक्रम मिशन शक्ति से संबंधित अभिलेखों की बारीकी से जांच की।

     

