इटावा-बरेली हाईवे पर रेलिंग तोड़कर कार में जा घुसा डंपर, युवक की मौत; सात लोग घायल

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। चालक को झपकी आने से अनियंत्रित हुआ डंपर शनिवार रात इटावा - बरेली हाईवे के डिवाइडर की रेलिंग को तोड़कर विपरीत दिशा में आ गया। जिससे सामने से आ रही बोलेरो से उसकी भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बोलेरो सवार एक युवक की मौत हो गई, सात लोग घायल हुए हैं। कार सवार युवक विवाह समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। एक साथ सात घायलों के अस्पताल पहुंचने पर हलचल मच गई। चिकित्सकों को बुलाकर घायलों का उपचार कराया गया।

कादरीगेट थाना क्षेत्र में बरेली हाईवे पर बीआरएस लान के सामने रात में डंपर व बोलेरो की भिड़ंत हो गई। जिसमें बोलेरो सवार अमृतपुर थाना के गांव कुम्हरौर निवासी 28 वर्षीय आकाश गुप्ता, 18 वर्षीय अंकित सिंह, 22 वर्षीय अजय, 40 वर्षीय अवधेश सिंह, 50 वर्षीय जयवीर, जनपद शाहजहांपुर थाना मिर्जापुर के गांव कलार कढ़ा निवासी 30 वर्षीय विजय, 45 वर्षीय यदुवीर व 25 वर्षीय हरिओम घायल हो गए। रात 1:10 बजे घायलों को एंबुलेंस से लोहिया अस्पताल लाया गया।

एक साथ घायलों के अस्पताल पहुंचने से इमरजेंसी कक्ष में हलचल मच गई। डा. नूरुल हुदा ने आकाश गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों को बुलाकर अन्य घायलों का प्राथमिक उपचार कराया गया। इसके बाद छह घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। अवधेश का उपचार लोहिया अस्पताल में चल रहा है।

बोलेरो सवार युवक गांव कुम्हरौर निवासी पुष्पेंद्र के छिबरामऊ में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। दुर्घटना चालक डंपर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने उसे कब्जे में लिया है। थाना प्रभारी कपिल चौधरी ने बताया कि डंपर पांचालघाट की ओर से बेवर की तरफ जा रहा था। संभावना है कि डंपर चालक को झपकी आ गई। इससे डंपर अनियंत्रित होकर हाईवे पर डिवाइडर की रेलिंग तोड़ते हुए विपरीत दिशा में आ गया। डंपर कब्जे में है, चालक की तलाश की जा रही है।