खटीमा में महिला का शव बोरे में मिलने का मामला, पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग

झाड़ियों में प्लास्टिक के बंद बोरे में महिला की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने अहम सुराग हाथ लगने का दावा किया है, जिसके आधार पर पुलिस ने अपनी जांच-पड़ताल तेज कर दी है।

पकड़िया वार्ड-16 निवासी सुनीता उपाध्याय की रविवार सुबह मंडी समिति के पीछे रेलवे पटरी किनारे झाड़ियों में लाश मिली थी, जो प्लास्टिक के बोरे में बंद थी। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया, लेकिन मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस ने बिसरा सुरक्षित रखवाया। महिला की मौत की असल वजह जानने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में एसओजी समेत छह टीमें गठित की गई है, लेकिन लाश मिलने के छह दिन बीतने के बाद भी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है।