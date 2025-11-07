खटीमा में महिला का शव बोरे में मिलने का मामला, पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग
खटीमा में रेलवे पटरी के पास एक महिला का शव बोरे में बंद मिला। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिलने का दावा किया है। शव की पहचान सुनीता उपाध्याय के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम के बाद भी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस टीमें सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच कर रही हैं और जल्द खुलासे की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, खटीमा । रेलवे पटरी किनारे
झाड़ियों में प्लास्टिक के बंद बोरे में महिला की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने अहम सुराग हाथ लगने का दावा किया है, जिसके आधार पर पुलिस ने अपनी जांच-पड़ताल तेज कर दी है।
पकड़िया वार्ड-16 निवासी सुनीता उपाध्याय की रविवार सुबह मंडी समिति के पीछे रेलवे पटरी किनारे झाड़ियों में लाश मिली थी, जो प्लास्टिक के बोरे में बंद थी। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया, लेकिन मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस ने बिसरा सुरक्षित रखवाया। महिला की मौत की असल वजह जानने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में एसओजी समेत छह टीमें गठित की गई है, लेकिन लाश मिलने के छह दिन बीतने के बाद भी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है।
पुलिस की टीमें सीसीटीवी की फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि अब पुलिस ने फुटेज एवं मोबाइल की लोकेशन के आधार पर कुछ अहम सुराग हाथ लगने का दावा किया है, जिस पर पुलिस की टीमें जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। वरिष्ठ उप निरीक्षक ललित मोहन रावल ने बताया कि इस घटना से जुड़े कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिन पर पुलिस टीमें जांच-पड़ताल करने में जुटी हैं। जल्द ही इसका खुलासा कर लिया जाएगा।
