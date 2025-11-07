Language
    उत्तराखंड पुलिस के एसआई ने पहले चाय वाले से मांगे 500 रुपए, फ‍िर लात-घूंसों से की पिटाई

    By Virendra Bhandari Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:02 PM (IST)

    रुद्रपुर में एक चाय विक्रेता, हरीश ने एक पुलिस उप निरीक्षक पर मारपीट का आरोप लगाया है। हरीश के अनुसार, एसआई ने उससे 500 रुपये की मांग की और फिर मारपीट की। घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसके बाद एसआई ने हरीश के फोन से वीडियो हटा दिया। पीड़ित ने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन मामला चर्चा में है।

    प निरीक्षक पर लात घूंसों से पिटाई करने का आरोप। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। आवास विकास में चाय की ठेली लगाने वाले व्यक्ति ने उप निरीक्षक पर लात घूंसों से पिटाई करने का आरोप लगाया है। यही नहीं बाद में उसके मोबाइल से जबरन वीडियो भी हटाया।जगतपुरा निवासी हरीश आवास विकास में एक स्कूल के पास चाय की ठेली लगाता है। जहां पर वह बीड़ी सिगरेट भी बेचता है।

    गुरुवार रात भी वह ठेली में चाय बेच रहा था। इसी बीच आवास विकास चौकी में तैनात चौकी पुलिस वहां पहुंची और बीड़ी सिगरेट बेचने पर उसका पांच सौ का चालान काटा। आरोप है कि इसके बाद बिना किसी बात के उप निरीक्षक ने उससे लात घूंसों से मारपीट की। बताया जा रहा है कि चाय वाले की पिटाई की वीडियो काफी दूर लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गया।

    इसके बाद गुरुवार को चाय वाले की पिटाई की वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हो गया। बाद में उप निरीक्षक वहां पहुंचे और जबरन उसके मोबाइल से वीडियो हटा दी। इस मामले में पीड़ित ने कहीं भी शिकायती पत्र नहीं दिया है। फिलहाल वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल होने के बाद मामला चर्चाओं में आ गया है।

