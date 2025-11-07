जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। आवास विकास में चाय की ठेली लगाने वाले व्यक्ति ने उप निरीक्षक पर लात घूंसों से पिटाई करने का आरोप लगाया है। यही नहीं बाद में उसके मोबाइल से जबरन वीडियो भी हटाया।जगतपुरा निवासी हरीश आवास विकास में एक स्कूल के पास चाय की ठेली लगाता है। जहां पर वह बीड़ी सिगरेट भी बेचता है।

गुरुवार रात भी वह ठेली में चाय बेच रहा था। इसी बीच आवास विकास चौकी में तैनात चौकी पुलिस वहां पहुंची और बीड़ी सिगरेट बेचने पर उसका पांच सौ का चालान काटा। आरोप है कि इसके बाद बिना किसी बात के उप निरीक्षक ने उससे लात घूंसों से मारपीट की। बताया जा रहा है कि चाय वाले की पिटाई की वीडियो काफी दूर लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गया।