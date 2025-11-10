Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में धमाका और फरीदाबाद में जैश के आतंकी की गिरफ्तारी के बाद ऊधम सिंह नगर पुलिस अलर्ट, शुरू की चेकिंग

    By Virendra Bhandari Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:02 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके और फरीदाबाद में जैश के आतंकी की गिरफ्तारी के बाद ऊधम सिंह नगर पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां सार्वजनिक स्थानों और होटलों पर जांच कर रही हैं। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और सीमाओं पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका के बाद ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में चेकिंग करती पुलिस।

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका और फरीदाबाद में विस्फोटक के साथ जैश के आतंकी की गिरफ्तारी के बाद ऊधम सिंह नगर पुलिस अलर्ट हो गई है।

    पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने होटल के साथ ही सार्वजनिक स्थल रोडवेज और रेलवे स्टेशन के अलावा बार्डर पर वाहनों चेकिंग शुरू की। साथ ही संदिग्धों से पूछताछ कर उनका सत्यापन किया।

    सोमवार को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हो गया। इस घटना में कई लोगों के हताहत होने की सूचना है। इसके अलावा फरीदाबाद में सोमवार को एक घर से 50 बोरियों में रखा 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। इस दौरान आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद व आइएसआइएस के स्थानीय माड्यूल गजवा-ए-उल-हिंद से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार हुआ। जिसके बाद एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर चेकिंग कर हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिस पर जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, पुलभट्टा, सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा और झनकइया थाना पुलिस ने रोडवेज स्टेशन, रेलवे स्टेशन के साथ ही सार्वजनिक स्थान और चौराहों पर वाहनों को रोककर चेकिंग की।

    संदिग्धों लोगों से भी पूछताछ कर उनका सत्यापन किया। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों ने होटलों पर चेकिंग की और वहां आने जाने वाले लोगों के संबंध में जानकारी जुटाई। साथ ही उनसे होटल में आने वाले लोगों का नाम पता रजिस्टर में अंकित करने के निर्देश दिए। चेतावनी दी कि कोई भी संदिग्ध दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को सूचित करें।

    यह भी पढ़ें- Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर रेलवे, स्टेशनों पर बढ़ाई गई सुरक्षा

    यह भी पढ़ें- दिल्ली धमाके के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर बम स्क्वाड तैनात, हर यात्री की जांच