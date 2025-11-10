दिल्ली में धमाका और फरीदाबाद में जैश के आतंकी की गिरफ्तारी के बाद ऊधम सिंह नगर पुलिस अलर्ट, शुरू की चेकिंग
दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके और फरीदाबाद में जैश के आतंकी की गिरफ्तारी के बाद ऊधम सिंह नगर पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां सार्वजनिक स्थानों और होटलों पर जांच कर रही हैं। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और सीमाओं पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही है।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका और फरीदाबाद में विस्फोटक के साथ जैश के आतंकी की गिरफ्तारी के बाद ऊधम सिंह नगर पुलिस अलर्ट हो गई है।
पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने होटल के साथ ही सार्वजनिक स्थल रोडवेज और रेलवे स्टेशन के अलावा बार्डर पर वाहनों चेकिंग शुरू की। साथ ही संदिग्धों से पूछताछ कर उनका सत्यापन किया।
सोमवार को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हो गया। इस घटना में कई लोगों के हताहत होने की सूचना है। इसके अलावा फरीदाबाद में सोमवार को एक घर से 50 बोरियों में रखा 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। इस दौरान आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद व आइएसआइएस के स्थानीय माड्यूल गजवा-ए-उल-हिंद से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार हुआ। जिसके बाद एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर चेकिंग कर हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए।
जिस पर जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, पुलभट्टा, सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा और झनकइया थाना पुलिस ने रोडवेज स्टेशन, रेलवे स्टेशन के साथ ही सार्वजनिक स्थान और चौराहों पर वाहनों को रोककर चेकिंग की।
संदिग्धों लोगों से भी पूछताछ कर उनका सत्यापन किया। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों ने होटलों पर चेकिंग की और वहां आने जाने वाले लोगों के संबंध में जानकारी जुटाई। साथ ही उनसे होटल में आने वाले लोगों का नाम पता रजिस्टर में अंकित करने के निर्देश दिए। चेतावनी दी कि कोई भी संदिग्ध दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को सूचित करें।
