Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर झारखंड रेलवे, स्टेशनों पर बढ़ाई गई सुरक्षा

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के समीप सोमवार की शाम 06:55 बजे हुए जोरदार धमाके के बाद पूरे भारतीय रेलवे के 19 जोन सहित 70 रेल मंडलाें में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

इसी के मद्देनजर चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले टाटानगर, चक्रधरपुर, राउरकेला, झारसुगुड़ा जैसे प्रमुख स्टेशनों और मंडल के अन्य स्टेशनों में रेलवे सुरक्षा बल ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

रेलवे सुरक्षा बल के सीनियर डीएससी पी शंकर कुट्टी ने जागरण संवाददाता को बताया कि रेलवे हाई अलर्ट पर है। चक्रधरपुर रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों, स्टेशन परिसर और स्टेशन के पार्किंग एरिया में खड़ी संदिग्ध दो पहिया और चार पहिया वाहनों की आरपीएफ के जवान सघन जांच कर रहे है।