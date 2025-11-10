Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर झारखंड रेलवे, स्टेशनों पर बढ़ाई गई सुरक्षा
दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के बाद रेलवे में हाई अलर्ट जारी किया गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है और डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। यात्रियों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के समीप सोमवार की शाम 06:55 बजे हुए जोरदार धमाके के बाद पूरे भारतीय रेलवे के 19 जोन सहित 70 रेल मंडलाें में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
इसी के मद्देनजर चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले टाटानगर, चक्रधरपुर, राउरकेला, झारसुगुड़ा जैसे प्रमुख स्टेशनों और मंडल के अन्य स्टेशनों में रेलवे सुरक्षा बल ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
रेलवे सुरक्षा बल के सीनियर डीएससी पी शंकर कुट्टी ने जागरण संवाददाता को बताया कि रेलवे हाई अलर्ट पर है। चक्रधरपुर रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों, स्टेशन परिसर और स्टेशन के पार्किंग एरिया में खड़ी संदिग्ध दो पहिया और चार पहिया वाहनों की आरपीएफ के जवान सघन जांच कर रहे है।
टाटानगर, राउरकेला, झारसुगुड़ा स्टेशनों में डॉग स्क्वाड की टीम को जांच में लगाया गया है। रेलवे स्टेशन के चप्पे-चप्पे पर सिविल ड्रेस में और आरपीएफ के हथियार बंद जवानों की तैनाती की गई है। वहीं, यात्रियों की समानों की जांच की जा रही है।
वहीं, ट्रेनों में तैनात आरपीएफ जवानाें को अलर्ट रहने और संदिग्ध यात्रियों को पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावे रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं।
वहीं, रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत रेलवे हेल्पलाइन या आरपीएफ को सूचित करें।
