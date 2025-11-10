दिल्ली धमाके के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर बम स्क्वाड तैनात, हर यात्री की जांच

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दिल्ली में धमाके के बाद प्रयागराज जिले में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और अन्य प्रमुख स्थानों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बम स्क्वाड, डाग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस की टीमें एक्टिव मोड में हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यात्रियों के सामान खंगाले जा रहे हर आने-जाने वाली ट्रेन और बसों की गहन तलाशी ली जा रही है, जबकि यात्रियों के सामान को स्कैनर से गुजारकर चेक किया जा रहा है। शहरवासी भले ही थोड़ी असुविधा महसूस कर रहे हों, लेकिन यह कदम उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी बताया जा रहा है।

पुलिस और खुफिया एजेंसियों की मीटिंग दिल्ली में ब्लास्ट की खबर जैसे ही सामने आई, प्रयागराज पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने तुरंत मीटिंग बुलाई। आइजी स्तर के अधिकारी खुद मैदान में उतर आए। रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई। प्लेटफार्म नंबर एक से लेकर आठ तक हर कोने पर पुलिसकर्मी नजर रख रहे हैं। ट्रेनों के डिब्बों में घुसकर संदिग्ध सामान की जांच हो रही है। एक यात्री ने बताया, मेरा बैग खोलकर पूरी तरह चेक किया गया। शुरुआत में लगा कि देर हो जाएगी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि यह हमारी भलाई के लिए है।

बस अड्डों पर डाग स्क्वाड व टीम सक्रिय बस अड्डे की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। सिविल लाइंस बस स्टैंड और जीरो रोड बस अड्डे पर डॉग स्क्वाड की टीमें घूम-घूमकर सूंघ रही हैं। बसों के अंदर और बाहर हर सीट के नीचे देखा जा रहा है। आने वाली हर बस को रोककर ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ की जा रही है। स्थानीय बस आपरेटरों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति बस में न चढ़ने पाए। एक बस चालक ने कहा, हम खुद सतर्क हैं। यात्रियों से कह रहे हैं कि अपना सामान खुद संभालें और कुछ अजीब लगे तो तुरंत बताएं।

संगम घाट, हनुमान मंदिर आदि बाजारों में बढ़ी गश्त शहर के अन्य हिस्सों में भी सुरक्षा का जाल बिछाया गया है। संगम घाट, हनुमान मंदिर और प्रमुख बाजारों में पैदल गश्त बढ़ा दी गई है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। आरपीएफ के मंडल सुरक्षा आयुक्त विजय प्रकाश पंडित ने कहा कहा, दिल्ली की घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है। हम किसी भी खतरे को नजरअंदाज नहीं करेंगे। यात्रियों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और संदिग्ध गतिविधि देखें तो तुरंत 112 पर कॉल करें।

स्टेशन पर सीसीटीवी फटेज से लगातार चेकिंग एसपी जीआरपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि स्पेशल ट्रेनों की मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज लगातार चेक की जा रही है। एंटी-सैबोटेज चेक टीम ने प्लेटफॉर्म के नीचे और ट्रैक पर भी निरीक्षण किया। यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई, लेकिन चेकिंग के कारण थोड़ी देरी हो रही है।

प्रयागराज में संदिग्ध सामान नहीं मिला एक महिला यात्री ने शिकायत की, ट्रेन लेट हो गई, लेकिन सुरक्षा पहले है। दूसरी तरफ, स्थानीय व्यापारी खुश हैं कि पुलिस सक्रिय है। खुफिया विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े इनपुट पर काम चल रहा है। प्रयागराज में फिलहाल कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला, जो राहत की बात है।

48 घंटे तक अलर्ट जारी रहेगा यह अलर्ट कम से कम 48 घंटे तक जारी रहेगा, जब तक दिल्ली जांच पूरी नहीं हो जाती। पुलिस ने होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में भी चेकिंग तेज कर दी है। आईडी प्रूफ के बिना कोई रुक नहीं सकता। शहर में शांति है, लेकिन सतर्कता चरम पर।

आरपीएफ-जीआरपी व पुलिस 24 घंटे सक्रिय प्रयागराज प्रशासन ने सभी से सहयोग मांगा है। आरपीएफ-जीआरपी के साथ पुलिस अधिकारियों ने कहा, हमारी टीम 24 घंटे अलर्ट पर है। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है, और प्रयागराज जैसे संवेदनशील शहर में यह सतर्कता स्वाभाविक है। उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हर कदम सोच-समझकर उठाया जा रहा है।

सड़कों पर उतरी पुलिस, सघन जांच इसके साथ ही पुलिस अधिकारी और थाने की पुलिस सड़क पर उतर आई है। बैरिकेंडिंग लगाकर संदिग्ध वाहनों, व्यक्तियों की गहन चेकिंग शुरू कर दी गई है। महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा बढ़ाते हुए पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। पुलिस के साथ ही सुरक्षा एजेंसियां भी अपने-अपने स्तर पर इनपुट जुटा रही हैं।

बरती जा रही अतिरिक्त सतर्कता होटल, सराय, ढाबा, शापिंग माल और ऐतिहासिक स्थानों आदि पर चेकिंग करते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। बाजार, भीड़भाड़ वाले स्थान पर भी संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। तीनों जोन के डीसीपी, सभी एसीपी और थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण स्थलों की चेकिंग कर रहे हैं।