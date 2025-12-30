Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उधमसिंह नगर में दर्दनाक हादसा: ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत, मची चीख-पुकार

    By Sandeep Juneja Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:08 AM (IST)

    उधमसिंह नगर में हल्द्वानी मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत हो गई। ग्राम गोकुलनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक् ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, उधमसिंह नगर। हल्द्वानी मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को सीएचसी में भर्ती करवाया। चिकित्सकों ने जांच के उपरांत दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों की मृत्यु से स्वजन में कोहराम मच गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्राम रजपुरा किच्छा निवासी विजय (30) पुत्र हरिप्रसाद लोडर मशीन का ऑपरेटर है। सोमवार को उसकी नगला निवासी बहन की पुत्री का नामकरण था। वह अपने 7 वर्षीय पुत्र सिद्धू के साथ वहां गया था। शाम को वापस लौटते समय ग्राम गोकुलनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी।

    दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ कर फरार हो गया। इसी दौरान पुलिस का सेवा वाहन वहां से गुजर रहा था। उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली को सड़क पर खड़ा देख अपना वाहन रोका, तो वहां विजय व सिद्दू को सड़क पर खून से लथपथ गिरा देख उनको तत्काल अपने वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किच्छा में भर्ती करवाया।

    जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर विजय के स्वजन भी सीएचसी किच्छा पहुंच गए थे। पुलिस ने दोनों के शव का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली कब्जे में लेकर वाहन स्वामी का पता लगाने में जुट गई है।

    यह भी पढ़ें- न्यू ईयर पर नशे में गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं...भरना पड़ेगा भारी-भरकम जुर्माना, लाइसेंस भी होगा कैंसिल