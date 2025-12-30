उधमसिंह नगर में दर्दनाक हादसा: ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत, मची चीख-पुकार

जागरण संवाददाता, उधमसिंह नगर। हल्द्वानी मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को सीएचसी में भर्ती करवाया। चिकित्सकों ने जांच के उपरांत दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों की मृत्यु से स्वजन में कोहराम मच गया।

ग्राम रजपुरा किच्छा निवासी विजय (30) पुत्र हरिप्रसाद लोडर मशीन का ऑपरेटर है। सोमवार को उसकी नगला निवासी बहन की पुत्री का नामकरण था। वह अपने 7 वर्षीय पुत्र सिद्धू के साथ वहां गया था। शाम को वापस लौटते समय ग्राम गोकुलनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी।

दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ कर फरार हो गया। इसी दौरान पुलिस का सेवा वाहन वहां से गुजर रहा था। उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली को सड़क पर खड़ा देख अपना वाहन रोका, तो वहां विजय व सिद्दू को सड़क पर खून से लथपथ गिरा देख उनको तत्काल अपने वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किच्छा में भर्ती करवाया।