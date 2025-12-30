न्यू ईयर पर नशे में गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं...भरना पड़ेगा भारी-भरकम जुर्माना, लाइसेंस भी होगा कैंसिल

जागरण संवाददाता, देहरादून। थर्टी फर्स्ट पर शराब पीकर तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले सावधान हो जाएं। पकड़े जाने पर कहीं नए साल का जश्न फीका न पड़ जाए। इसके लिए परिवहन एवं पुलिस विभाग की टीम ने प्रमुख मार्गों पर चेकिंग प्वाइंट चिह्नित कर दिए हैं।

तेज रफ्तार के लिए स्पीड गन, एल्कोहल की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। 31 दिसंबर की सुबह से ही चेकिंग टीम सड़क पर उतर जाएगी। आरटीओ प्रवर्तन डॉ. अनीता चमोला ने बताया कि थर्टी फर्स्ट के दिन जिले के मसूरी मार्ग, रिस्पना, हरिद्वार बाईपास, सहारनपुर रोड, चकराता, सहस्रधारा, रायपुर, मालदेवता, थानो, लच्छीवाला, ऋषिकेश, रायवाला, नेपालीफार्म, भानियावाला मार्गों पर चेकिंग के लिए विशेष टीम उतारी जाएगी।

नशे की हालत में तेज रफ्तार वाहन चलाते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही थर्टी फर्स्ट की रात नियम कानून को तोड़ने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पुलिस के साथ परिवहन विभाग संयुक्त अभियान चलाएगा।