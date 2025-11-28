Language
    रुद्रपुर: ठंडी सड़क पर ट्रक चालक पर चाकू से हमला, मोबाइल और नकदी लूटी

    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:54 PM (IST)
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:54 PM (IST)

    रुद्रपुर की ठंडी सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर पर चाकू से हमला किया गया और उससे मोबाइल व नकदी लूट ली गई। अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।

    पीड़ित ने पुलिस को सौंपी तहरीर. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। किच्छा रोड स्थित ठंडी सड़क पर ट्रक चालक से मारपीट कर चाकू से वार कर दिया। जिससे वह घायल हो गया। आरोप है कि इस दौरान लुटेरे उससे मोबाइल और 12 हजार की नकदी भी लूट ले गए। मामले की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

    बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर यूपी निवासी श्रवण कुमार पुत्र जय किशन ने बताया कि वह ट्रक चालक है। बुधवार को वह अपना ट्रक लेकर रुद्रपुर स्थित अंजली राइस मिल आया था। जिसके बाद वह ट्रक लोड करने के बाद वह राइस मिल के बाहर किच्छा रोड स्थित ठंडी सड़क किनारे आ गया और ट्रक वहीं पार्क कर दिया। देर रात वह ट्रक में बैठा हुआ था। इसी बीच चार-पांच युवक आए और उसके ट्रक की खिड़की को पिटने लगे। इस पर वह उतरने लगा तो तीन युवक उसके ट्रक पर चढ़ गए।

    विरोध करने पर उन्होंने उससे मारपीट कर चाकू से वार किया। जिससे वह घायल हो गया। बाद में आरोपितों ने उसका मोबाइल और 12 हजार की नकदी लूट ली। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग एकत्र हुए तो आरोपित फरार हो गए। बाद में उसने अपना अस्पताल में उपचार कराया। श्रवण कुमार ने पुलिस से आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की है।

    कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच की जा रही है, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे है, जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

