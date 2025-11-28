रुद्रपुर: ठंडी सड़क पर ट्रक चालक पर चाकू से हमला, मोबाइल और नकदी लूटी

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। किच्छा रोड स्थित ठंडी सड़क पर ट्रक चालक से मारपीट कर चाकू से वार कर दिया। जिससे वह घायल हो गया। आरोप है कि इस दौरान लुटेरे उससे मोबाइल और 12 हजार की नकदी भी लूट ले गए। मामले की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर यूपी निवासी श्रवण कुमार पुत्र जय किशन ने बताया कि वह ट्रक चालक है। बुधवार को वह अपना ट्रक लेकर रुद्रपुर स्थित अंजली राइस मिल आया था। जिसके बाद वह ट्रक लोड करने के बाद वह राइस मिल के बाहर किच्छा रोड स्थित ठंडी सड़क किनारे आ गया और ट्रक वहीं पार्क कर दिया। देर रात वह ट्रक में बैठा हुआ था। इसी बीच चार-पांच युवक आए और उसके ट्रक की खिड़की को पिटने लगे। इस पर वह उतरने लगा तो तीन युवक उसके ट्रक पर चढ़ गए।