उत्तराखंड में गैंगस्टर और NDPS एक्ट के दोषियों की संपत्ति होगी कुर्क, आदेश जारी

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में नशे का कारोबार करने वालों पर अब गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति कुर्क की जाएगी। अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने नशा मुक्त देवभूमि मिशन की समीक्षा करते हुए इसके निर्देश दिए। उन्होंने लगातार अपराध करने वाले अपराधियों को एनडीपीएस एक्ट में निरुद्ध करने और इनकी हिस्ट्रीशीट खोलकर इनकी निरंतर निगरानी के निर्देश दिए हैं।



गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं काननू व्यवस्था ने सभी जिला प्रभारियों और पुलिस महानिरीक्षकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में विवेचकों ने अभियुक्त के आपराधिक इतिहास सहित आवश्यक जानकारी न्यायालय में उपलब्ध नहीं कराई गई है उनकी पहचान कर उन पर कार्यवाही की जाए।