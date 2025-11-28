Language
    Uttarakhand Crime: समारोह में बच्चों से कराई फायरिंग, अब होगी जांच; पीछे लगी पुलिस

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:29 PM (IST)

    रुद्रपुर में एक समारोह में बच्चों से फायरिंग कराने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि यह अपराध है। वीडियो गदरपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहाँ एक बच्चे को पिस्टल से फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।

    गदरपुर की बताई जा रही वीडियो, एसएसपी ने दिए जांच कर कार्रवाई के निर्देश. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। समारोह में बच्चों से फायरिंग कराई गई। फायरिंग की वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुई तो मामला चर्चाओं में आ गया। वीडियो पुलिस तक पहुंची तो एसएसपी ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। जिसके बाद पुलिस वीडियो में दिखाई देने वाले लोगों की पहचान में जुट गई है। बताया जा रहा है कि इंटरनेट मीडिया में प्रसारित यह वीडियो गदरपुर थाना क्षेत्र की है।

    जिले में अवैध और लाइसेंसी असलहे का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। असलहे रखने वाले लोग कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां वह फायरिंग न करें। इस तरह के मामले सामने आने के बाद पुलिस फायरिंग करने वालों पर कार्रवाई भी करते आ रही है। बावजूद इसके लोग नहीं सुधर रहे है।

    इधर, शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया में एक वीडियो तेजी से प्रसारित हुआ। वीडियो गदरपुर के किसी समारोह की बताई जा रही है। जहां डीजे की धुन पर कुछ लोग डांस कर रहे है। जबकि एक जगह चार-पांच लोग एकत्र हैं और दो बच्चे भी है। उनमें से एक बच्चे के हाथ पर पिस्टल या रिवाल्वर है। जिससे वह हवा में फायरिंग कर रहा है। वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुई तो मामला चर्चाओं में आ गया। जिसमें लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे है। वायरल यह वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने जांच के निर्देश दिए है।

    एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि बच्चे से फायर कराना अपराध है। इस वीडियो की जांच की जा रही है कि मामला कहां का है। जिले में कहीं की भी वीडियो होने पर पुलिस प्राथमिकी पंजीकृत कराने के साथ ही असलहे का लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी करेगी।