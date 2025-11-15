ऊधम सिंह नगर में जनजातीय गौरव दिवस समारोह, बड़ी संख्या में सीएम धामी को सुनने के लिए पहुंचे लोग

संवाद सहयोगी, नानकमत्ता । आदिवासी जनजाति महानायक बिरसा मुंडा की जयंती पर शनिवार को भव्य कार्यक्रम किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

'जनजातीय गौरव दिवस समारोह' में बड़ी संख्या में सीएम धामी को सुनने के लिए लोग पहुंचे। उन्‍होंन कहा जनजाती उत्थान को संकल्पित होकर धामी सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश में जनजातिय कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने जनजातीय समाज के उत्थान एवं अधिकारों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।