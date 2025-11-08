सियासी हलचल पैदा कर गई सीएम धामी, मेयर शर्मा और बेहड़ की गुफ्तगू

जागरण संवाददाता, पंतनगर। किसानों के हितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बखान और संवाद के लिए सजा महासम्मेलन का मंच आज तराई में सियासी हलचल भी छोड़ गया। मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, किच्छा के कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ और रुद्रपुर नगर निगम के महापौर विकाश शर्मा के बीच कुछ देर के लिए हुई गुफ्तगू ने लोगों का ऐसा ध्यानाकर्षण किया कि जुबान से लेकर इंटरनेट मीडिया में भी यह सुर्खियां बनते देर नहीं लगी। कयास तब और तेज हो गए जब महत्वपूर्ण कार्यक्रम में किच्छा के पूर्व भाजपा विधायक राजेश शुक्ला नहीं दिखे।

पंतनगर स्थित जीबी पंत विवि के स्टेडियम में शुक्रवार को किसान महासम्मेलन का आयोजन था। चूंकि सम्मलेन में किसानों को चलाई जा रहीं योजनाओं पर चर्चा होनी थी और यह बताना मकसद था कि सरकार उनके हित में क्या-क्या योजनाएं चला रही है और आगे क्या करने वाली है। यह कार्यक्रम भले सरकारी था, लेकिन सियासी पंडित इसे मिशन-2027 की तैयारियों से जोड़कर भी देख रहे हैं।

महासम्मेलन किच्छा विधानसभा क्षेत्र में था, लिहाजा किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ को कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी थी। कार्यक्रम के दौरान तिलकराज बेहड़ मंच पर पहुंचे और अध्यक्षता के लिए निर्धारित कुर्सी पर बैठे। मुख्यमंत्री की कुर्सी के बराबर में कृषि मंत्री गणेश जोशी की कुर्सी लगी थी, उसके बराबर में सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ की कुर्सी थी।