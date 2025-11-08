उत्तराखंड में 6500 शिक्षक-कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना के दायरे में हुए शामिल

जागरण संवाददाता, नैनीताल। राज्य में 6500 शिक्षक-कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना से संबंधित मुकदमें जीते और उसके बाद भारत सरकार के निर्णय व राज्य सरकार की ओर से इसे प्रभावी बनाने के बाद इन कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया गया। यह कर्मचारी ऐसे थे, जिनके पदों से संबंधित विज्ञप्ति एक अक्टूबर 2005 से पहले जारी हुई थी। अब राज्य के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने आहरण-वितरण अधिकारियों से अधिवर्षता आयु पूरी होने से छह माह पहले कर्मचारियों के जीपीएफ से कटौती बंद करने के नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह भी कहा है कि कार्यालयों से वित्तीय संबंधित कागजातों के समय पर नहीं पहुंचने से मामले कोर्ट पहुंच रहे हैं, इसलिए जीपीएफ सहित पेंशन आदि से संबंधित कागजात त्रुटिरहित व पूर्ण विवरण भरने के बाद भी अपलोड किए जाने चाहिए। तथ्य पर चिंता जताई गई कि राज्य में बिना महालेखाकार कार्यालय से कागजातों के मिलान के बिना ही 47 मामलों में कर्मचारियों का 90 प्रतिशत पैसा रिलीज कर दिया गया।