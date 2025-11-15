उत्तराखंड में सैलानियों के लिए यहां बनेगा टूरिस्ट पैलेस, सीएम धामी ने किया एलान

जागरण संवाददाता, नानकमत्ता । जनजाति महानायक बिरसा मुंडा की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नानकमत्ता में स्थित नानकसागर डैम को पर्यटक नगरी के रूप में विकसित कर टूरिस्ट पैलेस बनाने की घोषणा की। नानकमत्ता में गुरूनानक इंटर कालेज के प्रांगण में आयोजित जनजाति के महानायक बिरसा मुंडा की 151 वीं जयंती पर दीप जलाकर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धामी ने जनजाति महानायक बिरसा मुंडा की जयंती पर उनको नमन करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले महानायक जिन्होंने समाज को प्रेरित कर समाज का अभिमान बढ़ाया।

जनजाति समाज लोगों को जागरूक कर सामाजिक न्याय को दिलाने के जागरूकता फैलाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिरसा मुंडा की सोच को नमन करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जनजाति समाज के कल्याण का बजट तीन गुना बढ़ाकर पूरे देश में 200 करोड़ की लागत से संग्रहालय बनाए जा रहे है। कृषि कार्य से लेकर पशुपालन के लिए तमाम योजनाएं बनाई जा रही है। राज्य में चार एकलव्य आदर्श विद्यालय के साथ ही 16 राजकीय आश्रम प्रदृति विद्यालय जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए संचालित है। इसके अलावा प्रतियोगिता परीक्षाओं के कोचिंग कराई जा रही है।

प्रदेश में लव जिहाद, लेंड जिहाद, थूक जिहाद पर सख्ती के साथ समान नागरिक कानून बनाकर सख्ती से लागू किया गया है। कार्यक्रम में जनजाति समाज से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाएं के स्टाॅल लगाए गए थे। इस दौरान सीएम धामी ने नगर पंचायत कार्यालय के भवन, एवं पर्वतीय उत्थान समिति के भवन का इलेक्ट्रॉनिक बटन दबाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक गोपाल सिंह राणा, पूर्व विधायक डा. प्रेम सिंह राणा, चेयरमैन प्रेम सिंह टुरना, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, चेयरमैन खटीमा रमेश जोशी, जिलाधिकारी नितिन भदौरिया, एसएसपी मणिकांत मिश्रा, उपजिलाधिकारी रवींद्र जुवांठा, सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी, श्रीपाल राणा, ओमनरायण राणा, विकास गुलाटी, उमेश अग्रवाल, संजय गोयल, दान सिंह रावत, केएन अटवाल, विशाल गोयल, अमित पांडे आदि मौजूद थे।

महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाएगा खटीमा बस स्टैंड नानकमत्ता : जनजाति नायक बिरसा मुंडा की जयंती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा एंव नानकमत्ता थारू बाहुल्य क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात दे गए। सीएम ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि खटीमा में बाईपास पर बन रहे बस स्टैंड का नाम महाराणा प्रताप होगा। जैसे ही सीएम ने खटीमा बस स्टैंड का नाम महाराणा प्रताप के नाम से करने की घोषणा की थारू जनजाति समाज के लोगों ने ताली बजाकर उनकी घोषणा का स्वागत किया।

सीएम ने राय सिक्ख भवन व उप तहसील को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा नानकमत्ता : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच से कई घोषणाएं की। जिसमें नानकमत्ता उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाएगा। विधानसभा में राय सिक्ख भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा ग्राम साधुनगर स्थित कैलाश नदी पर पुल का निर्माण करना, ध्यानपुर मार्ग का डामरीकरण करना, सनातन धर्म उत्थान समिति नानकमत्ता के भवन निर्माण एंव मंदिर निर्माण की घोषणा करने के साथ ही पर्वतीय भवन में पुस्तकालय एंव अतिथि कक्षों के निर्माण की घोषणा की। घोषणाओं का ज्ञापन पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा ने दिया था। जिसमें कई और मांगों पर सीएम ने जल्द परीक्षण कराकर पूरा करने का आश्वासन दिया।