रेलवे ने टनकपुर-अछनेरा स्पेशल ट्रेन की बढ़ाई अवधि, अब इस दिन तक चलेगी ट्रेन; यूपी जाने वालों को होगा फायदा

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। इज्जतनगर मंडल के अंतर्गत उत्तराखंड के यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने एक अहम निर्णय लिया है। यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व से संचालित 05062/05061 टनकपुर-अछनेरा-टनकपुर विशेष ट्रेन का संचालन अब 01 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

इस निर्णय से विशेष रूप से चंपावत, उधम सिंह नगर और आसपास के जिलों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह विशेष ट्रेन सप्ताह में पांच दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और रविवार को टनकपुर एवं अछनेरा के बीच चलेगी।

इससे उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र टनकपुर और खटीमा के यात्रियों को उत्तर प्रदेश के कासगंज, मथुरा और अछनेरा जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से बेहतर और सुगम रेल संपर्क मिलेगा। 05062 टनकपुर-अछनेरा विशेष गाड़ी टनकपुर से तड़के 4.10 बजे प्रस्थान कर खटीमा, पीलीभीत, भोजीपुरा, इज्जतनगर, बरेली, बदायूं, कासगंज होते हुए दोपहर 12.20 बजे अछनेरा पहुंचेगी।