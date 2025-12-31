Language
    रेलवे ने टनकपुर-अछनेरा स्पेशल ट्रेन की बढ़ाई अवधि, अब इस दिन तक चलेगी ट्रेन; यूपी जाने वालों को होगा फायदा

    By Shivang Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 09:19 AM (IST)

    रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 05062/05061 टनकपुर-अछनेरा विशेष ट्रेन का संचालन 1 जनवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। यह ट्रेन सप्ताह में ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। इज्जतनगर मंडल के अंतर्गत उत्तराखंड के यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने एक अहम निर्णय लिया है। यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व से संचालित 05062/05061 टनकपुर-अछनेरा-टनकपुर विशेष ट्रेन का संचालन अब 01 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

    इस निर्णय से विशेष रूप से चंपावत, उधम सिंह नगर और आसपास के जिलों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह विशेष ट्रेन सप्ताह में पांच दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और रविवार को टनकपुर एवं अछनेरा के बीच चलेगी।

    इससे उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र टनकपुर और खटीमा के यात्रियों को उत्तर प्रदेश के कासगंज, मथुरा और अछनेरा जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से बेहतर और सुगम रेल संपर्क मिलेगा। 05062 टनकपुर-अछनेरा विशेष गाड़ी टनकपुर से तड़के 4.10 बजे प्रस्थान कर खटीमा, पीलीभीत, भोजीपुरा, इज्जतनगर, बरेली, बदायूं, कासगंज होते हुए दोपहर 12.20 बजे अछनेरा पहुंचेगी।

    वहीं वापसी में 05061 अछनेरा-टनकपुर विशेष गाड़ी शाम दिन में 3.30 बजे अछनेरा से चलकर रात 11.45 बजे टनकपुर पहुंचेगी। सीनियर डीसीएम संजीव शर्मा ने बताया कि इस ट्रेन के संचालन से न केवल दैनिक यात्रियों बल्कि व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों और विद्यार्थियों को भी सीधा लाभ होगा।

    मथुरा एवं आसपास के धार्मिक और शैक्षणिक स्थलों की यात्रा भी उत्तराखंड के लोगों के लिए आसान हो सकेगी।

