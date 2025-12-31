Language
    उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को सीएम ने दिया तोहफा, नए साल में बढ़ेगी पेंशन; मिलेंगी कई सुविधाएं

    By Vikas Gusain Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 09:02 AM (IST)

    उत्तराखंड सरकार नए साल में राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद बलिदानी आंदोलनकारियों के आश्रितों की ...और पढ़ें

    नए साल में बढ़ जाएगी आंदोलनकारियों की पेंशन

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश सरकार नए साल में राज्य निर्माण आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ा रही है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों को राज्य अतिथि गृह व गेस्ट हाउस में रहने पर भी छूट प्रदान की जाएगी।

    मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में मुख्यमंत्री घोषणा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अब गृह विभाग इसके विधिवत आदेश जारी करेगा। सचिव गृह शैलेश बगौली के अनुसार नए साल में आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में बढ़ी हुई पेंशन व अन्य सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बलिदानी राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों की सम्मान पेंशन तीन हजार रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये करने, घायल आंदोलनकारियों को छह हजार से बढ़ाकर सात हजार रुपये पेंशन देने और शैय्या ग्रस्त दो अंदोलनकारियों की पेंशन 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने की घोषणा की थी।

    इसके साथ ही उन्होंने शहीद स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं रखरखाव व सभी जिलों में सरकारी भवनों व मार्ग का नाम राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के नाम पर रखने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री घोषणा विभाग ने इससे संबंधित आदेश सभी संबंधित विभागों को जारी कर दिया है। जो इसका विधिवत आदेश जारी करेंगे।

    उधर, भाजपा नेता व राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र जुगरान ने इसके लिए मुख्यमंत्री धामी व सरकार का आभार प्रकट किया है।

