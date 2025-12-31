उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को सीएम ने दिया तोहफा, नए साल में बढ़ेगी पेंशन; मिलेंगी कई सुविधाएं

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश सरकार नए साल में राज्य निर्माण आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ा रही है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों को राज्य अतिथि गृह व गेस्ट हाउस में रहने पर भी छूट प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में मुख्यमंत्री घोषणा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अब गृह विभाग इसके विधिवत आदेश जारी करेगा। सचिव गृह शैलेश बगौली के अनुसार नए साल में आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में बढ़ी हुई पेंशन व अन्य सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बलिदानी राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों की सम्मान पेंशन तीन हजार रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये करने, घायल आंदोलनकारियों को छह हजार से बढ़ाकर सात हजार रुपये पेंशन देने और शैय्या ग्रस्त दो अंदोलनकारियों की पेंशन 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने की घोषणा की थी।