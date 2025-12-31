Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    New Year को लेकर पुलिस की सख्ती, जश्न के नाम पर हुड़दंग किया तो हवालात में होगी नए साल की पहली सुबह

    By Mehtab Alam Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:28 AM (IST)

    पुलिस ने नए साल के जश्न में हुड़दंग रोकने के लिए हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने अधीनस्थों को लापरवाही न बरतने और ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। नए साल के स्वागत में जश्न के नाम पर हुड़दंग करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधीनस्थों की बैठक लेते हुए साफ तौर पर निर्देश दिए कि सुरक्षा व कानून व्यवस्था में कहीं कोई लापरवाही हुई तो कार्रवाई तय है। हुड़दंग करने वालों को पकड़कर हवालात में बंद करें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर जिले में कड़ा पहरा रहेगा। जारी यातायात प्लान क़ो निर्धारित समय पर लागू करें और यातायात प्लान का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करें।

    उन्होंने कहा कि शहर के प्रमुख चौराहों और क्लबों व होटलों के बाहर बैरिकेटिंग की जाए। ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से शराब पीकर वाहन चलाने वालों की चेकिंग करें। आयोजन स्थलों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, पब के मालिकों को बताया जाए कि निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश न दें।

    कार्यक्रम स्थलों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में होने चाहिए। साथ ही निजी सुरक्षा गार्डों को सख्त हिदायत दी जाए कि वे शालीनता से पेश आएं, लेकिन किसी भी विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करें।

    एसएसपी ने कहा कि भीड़भाड़ वाले इलाकों और जश्न वाले स्थानों पर सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए। एसएसपी ने बताया कि एसपी देहात शेखर सुयाल व एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह नगर को अपने-अपने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की कमान सौंपी गई है।