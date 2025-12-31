New Year को लेकर पुलिस की सख्ती, जश्न के नाम पर हुड़दंग किया तो हवालात में होगी नए साल की पहली सुबह

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। नए साल के स्वागत में जश्न के नाम पर हुड़दंग करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधीनस्थों की बैठक लेते हुए साफ तौर पर निर्देश दिए कि सुरक्षा व कानून व्यवस्था में कहीं कोई लापरवाही हुई तो कार्रवाई तय है। हुड़दंग करने वालों को पकड़कर हवालात में बंद करें।

एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर जिले में कड़ा पहरा रहेगा। जारी यातायात प्लान क़ो निर्धारित समय पर लागू करें और यातायात प्लान का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि शहर के प्रमुख चौराहों और क्लबों व होटलों के बाहर बैरिकेटिंग की जाए। ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से शराब पीकर वाहन चलाने वालों की चेकिंग करें। आयोजन स्थलों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, पब के मालिकों को बताया जाए कि निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश न दें।

कार्यक्रम स्थलों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में होने चाहिए। साथ ही निजी सुरक्षा गार्डों को सख्त हिदायत दी जाए कि वे शालीनता से पेश आएं, लेकिन किसी भी विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करें।