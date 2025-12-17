बिजली चोरी कर रही बहू को रोकना पड़ा भारी, बुजुर्ग सास-ससुर को घर से निकाला; एसएसपी ने की मदद

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। पुत्र की मौत के बाद पुत्रवधू ने अपने सास और ससुर को घर से निकाल दिया। पीड़ित बुजुर्ग दंपती बहू पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी मणिकांत मिश्रा से मिले और आपबीती सुनाई। इस पर एसएसपी ने दंपती उन्हें आने-जाने का एक हजार रुपये का किराए देते हुए कुंडा थानाध्यक्ष को मामले में कार्रवाई कर बुजुर्ग दंपती को घर वापस दिलाने के निर्देश दिए।

बुधवार को ग्राम श्याम नगर कुंडा थाना क्षेत्र निवासी 75 वर्षीय राम किशोर अपनी 66 वर्षीय पत्नी ज्ञानवती के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे और एसएसपी मणिकांत मिश्रा को शिकायती पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि उसके तीन पुत्र चंद्रपाल, विष्णु और मूलचंद है। बड़ा पुत्र चंद्रपाल अपने परिवार के साथ रुद्रपुर रहता है।

वर्ष, 2022 में राम किशोर ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर मूलचंद को एक प्लाट खरीदकर परिवार के साथ रहने के लिए दे दिया था, जबकि विष्णु को भी पुश्तैनी जमीन का हिस्सा दे दिया था। जमीन के एक अन्य हिस्से में राम किशोर अपनी पत्नी ज्ञानवती के साथ रहने लगा। 11 नवंबर 2024 को बीमारी के कारण मूलचंद की मृत्यु हो गई थी। पुत्र की मौत के बाद मूलचंद की पत्नी उनके घर में रहने लगी। इस बीच बिजली का बिल जमा न कर पाने के कारण कनेक्शन कट गया।

13 दिसंबर की शाम उनकी पुत्रवधू छत पर चढ़कर कटिया डालकर बिजली चोरी करने लगे। जब राम किशोर ने इसका विरोध किया तो वह गालीगलौज करने लगी, साथ ही रसोई में खाना बना रही उनकी पत्नी ज्ञानवती की पिटाई कर उन्‍हें जलाने का प्रयास भी किया। जब इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें ही डांट डपटकर भगा दिया। इससे पुत्रवधू की हिम्मत और बढ़ गई।