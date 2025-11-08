Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काशीपुर: तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ली दो युवकों की जान, क्षेत्र में शोक

    By Abhay Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:40 PM (IST)

    काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने दो बाइकों को टक्कर मार दी, जिससे दो युवकों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। मृतकों की पहचान सुनील और सत्यवीर के रूप में हुई है, जबकि सत्यम घायल है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। युवकों की मौत से परिवारों में शोक का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कुंडा थाना क्षेत्र के कृपाल आश्रम के पास शुक्रवार को हुआ दर्दनाक हादसा। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, काशीपुर। कुंडा थाना क्षेत्र में बीते शुक्रवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा तब हुआ, जब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने दो बाइकों को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर ट्राली मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शनिवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजन को सौंप दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्राम लालपुर बक्सोरा निवासी 20 वर्षीय सुनील पुत्र बिशन सिंह अपने दोस्त 23 वर्षीय सत्यम पुत्र धर्मवीर सिंह के साथ किसी कार्य से ग्राम भरतपुर गया था। दोपहर करीब 2:30 बजे दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान जसपुर के ग्राम तालबपुर निवासी 30 वर्षीय सत्यवीर उर्फ सोनू पुत्र हरपाल सिंह भी अपनी बहन सोनम को बाइक से भरतपुर ससुराल छोड़कर वापस घर जा रहा था। जब ये तीनों युवक कुंडा थाना क्षेत्र स्थित कृपाल आश्रम के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने दोनों बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी।

    टक्कर लगने से तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे और सभी को निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान सुनील और सत्यवीर की मौत हो गई। जबकि सत्यम के एक पैर में फ्रैक्चर होने के कारण उसका उपचार चल रहा है। युवकों की मौत से उनके घरों में कोहराम मचा हुआ है। शनिवार को पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया। एसआइ नवीन जोशी ने बताया कि ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा कर दिया गया है। अभी तक मामले में तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- हल्‍द्वानी में गन्ना सेंटर के पास भीषण हादसा, रोडवेज बस और मैजिक की टक्कर; 12 लोग घायल

    यह भी पढ़ें- छात्र के तालाब में डूबने पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका निलंबित, लापरवाही आई सामने तो शिक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई