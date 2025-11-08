काशीपुर: तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ली दो युवकों की जान, क्षेत्र में शोक

जागरण संवाददाता, काशीपुर। कुंडा थाना क्षेत्र में बीते शुक्रवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा तब हुआ, जब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने दो बाइकों को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर ट्राली मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शनिवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजन को सौंप दिए।

ग्राम लालपुर बक्सोरा निवासी 20 वर्षीय सुनील पुत्र बिशन सिंह अपने दोस्त 23 वर्षीय सत्यम पुत्र धर्मवीर सिंह के साथ किसी कार्य से ग्राम भरतपुर गया था। दोपहर करीब 2:30 बजे दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान जसपुर के ग्राम तालबपुर निवासी 30 वर्षीय सत्यवीर उर्फ सोनू पुत्र हरपाल सिंह भी अपनी बहन सोनम को बाइक से भरतपुर ससुराल छोड़कर वापस घर जा रहा था। जब ये तीनों युवक कुंडा थाना क्षेत्र स्थित कृपाल आश्रम के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने दोनों बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी।