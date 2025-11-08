Language
    छात्र के तालाब में डूबने पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका निलंबित, लापरवाही आई सामने तो शिक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:59 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में एक दुखद घटना में, विद्यालय के एक छात्र की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई थी। शौच के लिए बाहर जाने पर पैर फिसलने से वह तालाब में गिरकर डूब गया था। इस मामले में लापरवाही सामने आने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिससे विद्यालय के शिक्षकों में खलबली मच गई है।

    प्रतापगढ़ के बाघराय स्थित प्राथमिक विद्यालय के छात्र की डूबने से मौत में प्रधानाध्यापिका को लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है।

    संसू, जागरण, कुंडा (प्रतापगढ़)। जिले में ह्दय विदारक घटना में विद्यालय के मासूम छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। वह स्कूल से शौच के लिए बाहर गया था, पैर फिसलने से तालाब में गिरकर डूब गया था। तीन घंटे बाद उतराता शव मिला था। इसमें स्कूल की लापरवाही भी सामने आई थी। 

    बेसिक शिक्षाधिकारी ने किया निलंबन 

    इस मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खंड शिक्षा अधिकारी बिहार की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) स्कूल की प्रधानााचाध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

    नौ वर्षीय शिवांश प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 का छात्र था

    बाघराय थाना क्षेत्र के शकरदहा धनऊ का पुरवा गांव निवासी शिवकुमार नौ वर्षीय बेटा शिवांश मौर्य गांव के प्राथमिक विद्यालय द्वितीय में कक्षा तीन का छात्र था। शुक्रवार की दोपहर वह विद्यालय से करब 100 मीटर दूर तालाब की तरफ शौच के लिए गया था।

    तालाब में डूबने से मासूम की हुई थी मौत 

    बताया जाता है कि पैर फिसलने से शिवांश तालाब में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। देर शाम शव को पोस्टमार्टम हाउस से घर लाया गया तो स्वजनों में मातम छा गया।

    लापरवाही पर प्रधानाध्यापिका पर गिरी गाज 

    मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी वंशीधर पांडेय ने की। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने शकरदहा द्वितीय प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अर्चना देवी को लापरवाही मिलने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। प्रधानाध्यापिका के निलंबित होने पर विद्यालय के शिक्षकों में खलबली मची हुई है।

