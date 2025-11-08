छात्र के तालाब में डूबने पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका निलंबित, लापरवाही आई सामने तो शिक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

संसू, जागरण, कुंडा (प्रतापगढ़)। जिले में ह्दय विदारक घटना में विद्यालय के मासूम छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। वह स्कूल से शौच के लिए बाहर गया था, पैर फिसलने से तालाब में गिरकर डूब गया था। तीन घंटे बाद उतराता शव मिला था। इसमें स्कूल की लापरवाही भी सामने आई थी।

बेसिक शिक्षाधिकारी ने किया निलंबन इस मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खंड शिक्षा अधिकारी बिहार की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) स्कूल की प्रधानााचाध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

नौ वर्षीय शिवांश प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 का छात्र था बाघराय थाना क्षेत्र के शकरदहा धनऊ का पुरवा गांव निवासी शिवकुमार नौ वर्षीय बेटा शिवांश मौर्य गांव के प्राथमिक विद्यालय द्वितीय में कक्षा तीन का छात्र था। शुक्रवार की दोपहर वह विद्यालय से करब 100 मीटर दूर तालाब की तरफ शौच के लिए गया था।

तालाब में डूबने से मासूम की हुई थी मौत बताया जाता है कि पैर फिसलने से शिवांश तालाब में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। देर शाम शव को पोस्टमार्टम हाउस से घर लाया गया तो स्वजनों में मातम छा गया।