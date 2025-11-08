प्रतापगढ़ में मादक पदार्थों के कुख्यात तस्कर के घर पुलिस-आबकारी का छापा, भारी मात्रा में कैश बरामद, नोट गिनने को मंगाई गई मशीन

संसू, जागरण मानिकपुर (प्रतापगढ़)। मानिकपुर क्षेत्र के मुंदीपुर गांव में शनिवार सुबह उस समय खलबली मच गई, जब पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थों के कुख्यात तस्कर राजेश मिश्रा के आवास पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान टीम को घर से भारी मात्रा में नगद रुपये बरामद हुए हैं। बरामद कैश लाखों में बताया जा रहा है। कैश की गिनती के लिए पुलिस को काला काकर से नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी।

मानिकपुर पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त छापेमारी छापेमारी अभियान का नेतृत्व सीओ कुंडा के निर्देशन में किया गया। मानिकपुर थाने की पुलिस और आबकारी विभाग की टीम इस छापेमारी में शामिल रही। शनिवार सुबह करीब आठ बजे टीम राजेश मिश्रा के घर पहुंची और चारों ओर से आवास को घेरकर तलाशी शुरू की गई।

आलमारी, बक्सों आदि में रखी थी नकदी व दस्तावेज तलाशी के दौरान पुलिस व आबकारी विभाग की टीम को अलमारियों, बक्सों और अन्य स्थानों से बड़ी मात्रा में नकदी और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। मौके पर मिले रुपये की गिनती पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में की जा रही है।

पूर्व में भी राजेश की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की थी सूत्रों के अनुसार, राजेश मिश्रा लंबे समय से मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में संलिप्त है। इसके पहले भी प्रशासन ने उसकी करोड़ों की अवैध संपत्ति को कुर्क किया था। बताया जा रहा है कि तस्कर का यह नेटवर्क जिले से बाहर तक फैला हुआ है, जिसमें कई सहयोगी भी शामिल हैं।

अवैध धन से आलीशान मकान व संपत्ति खड़ी की पुलिस अब बरामद दस्तावेजों और मोबाइल डाटा की जांच कर राजेश मिश्रा के संपर्कों की पड़ताल कर रही है। छापेमारी की कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों में चर्चा है कि राजेश मिश्रा ने तस्करी से अर्जित धन से आलीशान मकान और कई संपत्तियां खड़ी की थीं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बरामद नकदी की गिनती पूरी होने के बाद रकम का ब्योरा तैयार किया जाएगा। साथ ही, आयकर विभाग को भी इसकी जानकारी दी जाएगी।