हल्द्वानी में गन्ना सेंटर के पास भीषण हादसा, रोडवेज बस और मैजिक की टक्कर; 12 लोग घायल
हल्द्वानी के रामपुर रोड पर एक भीषण सड़क हादसे में 12 लोग घायल हो गए। रुद्रपुर से आ रही एक मैजिक वाहन मुरादाबाद डिपो की बस से टकरा गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, और बस चालक मौके से फरार है। टक्कर ओवरटेक करने के प्रयास में हुई।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। रुद्रपुर से हल्द्वानी की ओर आ रहा टाटा मैजिक वाहन गन्ना सेंटर में मुरादाबाद डिपो की बस से टकरा गया। इससे मैजिक वाहन चालक समेत 12 लोग घायल हो गए।आनन फानन में लोगों ने घायलों को डा. सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो रुद्रपुर से आ रहा मैजिक वाहन ओवरटेक करते समय बस से टकरा गया। वहीं घटना स्थल से मुरादाबाद डिपो बस का चालक मौके से फरार हो गया है।
रामपुर रोड स्थित गन्ना सेंटर के पास ओलिविया कालोनी के ठीक सामने शाम करीब पांच बजे उत्तरप्रदेश परिवहन की यूपी78केटी 4869 मुरादाबाद डिपो बस व टाटा मैजिक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इससे मैजिक का आगे वाला हिस्सा पूरा क्षतिग्रस्त हो गया व सड़क में कांच ही कांच बिखर गए। हादसे में टाटा मैजिक में बैठी सवारियों को गंभीर चोट आ गई।मुरादाबाद डिपो बस भी सवारियां लेकर रामपुर को जा रही थी। हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया वह उसमें बैठीं करीब 15 सवारियां दूसरी बस के माध्यम से गंतव्य को गईं।
इधर, डा. सुशीला तिवारी अस्पताल में दो साल की दिव्यांशी, 11 वर्षीय मनीष, 55 वर्षीय कुंति, 32 वर्षीय विंदास, 26 वर्षीय ललिता, 40 वर्षीय बुदसेन, 19 वर्षीय बबलू, 32 वर्षीय सरोज, 22 वर्षीय गायत्री, 23 वर्षीय सरिता, 31 वर्षीय मीना व 32 वर्षीय चालक चरनजीत भर्ती हैं। हालांकि मैजिक वाहन चालक चरनजीत को ज्यादा चोटे आई हैं। उनका आपरेशन थियेटर में इलाज चल रहा है। इधर, गन्ना सेंटर के प्रत्यक्षदर्शी नवीन धपोला व रवि ने बताया कि हादसा होते ही उन्होंने तुरंत घायलों को मैजिक वाहन से बाहर निकाला। टीपी नगर चौकी इंचार्ज मनोज कुमार ने बताया कि किस वाहन चालक की गलती है इसका सीसीटीवी फुटेज से पता लगाया जा रहा है। बस चालक फरार है।
कोई शादी का सामान लेकर तो कोई रिश्तेदारों से मिलने आ रहा था
टाटा मैजिक वाहन में बैठी 11 सवारियों में से कोई अपने रिश्तेदार, कोई घर वापसी तो कोई शादी का सामान लेकर घर लौट रहा था। अस्पताल में भर्ती देवलचौड़ निवासी 40 वर्षीय बुदसेन की बेटी प्रेमलता ने बताया कि उसकी दो हफ्ते बाद ही शादी है। पिता बुदसेन के सिर की पीछे चोट आई है। वह काफी चिंतित है। कहा की वह दोनों रुद्रपुर से शादी के सामान की खरीदारी करने रुद्रपुर गए थे। आते समय यह हादसा हो गया। इधर, घटना स्थल में कई घायलों को एक बुलेरो सवार ने अपने वाहन में बैठाकर अस्पताल तक पहुंचाया। बाकि अन्य लोग एंबुलेंस से अस्पताल तक पहुंचे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।