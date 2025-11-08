फतेहगढ़ साहिब: पेड़ से टकराई टूर पर जा रही स्कूल बस, छात्र बोले- ड्राइवर को चक्कर आने से हुआ हादसा; 11 बच्चे घायल

संवाद सहयोगी, फतेहगढ़ साहिब। संगरूर से चंडीगढ़ स्कूली बच्चों का टूर ले जा रही बस चुन्नी कलां के पास असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 11 बच्चे, प्रिंसिपल व बस ड्राइवर घायल हो गये। जिन्हें उपचार के लिये मोहाली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

संगरूर के गांव खाई के पंजाब पब्लिक स्कूल के बच्चों का टूर एक निजी बस से चंडीगढ़ जा रहा था। बस जब सरहिन्द-चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर गांव चुन्नी कलां के नजदीक पहुंची तो बस पेट से टकरा गई। डीएसपी खुशप्रीत सिंह ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे सूचना मिली कि स्कूली बच्चों को ले जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है।

मौके पर पहुंची पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई पंजाब पब्लिक स्कूल खाई, (संगरूर) के छात्र और शिक्षक तीन अलग-अलग बसों में स्कूल पिकनिक पर चंडीगढ़ जा रहे थे। गांव चुन्नी कलां के पास एक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में 11 छात्र, स्कूल प्रिंसिपल और बस चालक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मोहाली रेफर कर दिया। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।