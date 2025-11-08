शिमला की सड़कों पर दौड़ाई ओवरस्पीड बस, वीडियो वायरल होने पर SP और RTO के पास पहुंची शिकायत; मालिक ने लिया तुरंत एक्शन
शिमला में एक निजी बस चालक की तेज रफ्तार का वीडियो वायरल हुआ है। यात्री गौरव गुप्ता ने एसपी शिमला और आरटीओ को शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने चालक पर लापरवाही से बस चलाने का आरोप लगाया है। यात्रियों को सीट से गिरने की शिकायतें मिलीं। बस मालिक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चालक और परिचालक को हटा दिया।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में निजी बस चालक पर तेज रफ्तार से बस चलाने को आरोप लगा है। बस में सवार एक यात्री ने तेज रफ्तार से चल रही बस का वीडियो बनाया है। यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया है।
साथ ही यात्री की ओर से इस बारे में एसपी शिमला एवं डीसी शिमला को भी शिकायत पत्र भेजा गया है।
टुटू निवासी गौरव गुप्ता ने एसपी शिमला व आरटीओ शिमला को शिकायत में लिखा है कि वह शनिवार को टुटू से पुराना बस स्टैंड एक निजी बस में सफर कर रहे थे। लेकिन चालक बहुत ही तेजी से बस चला रहा था।
तेज गति के कारण सीट से गिर रही थी सवारियां
बस इतनी तेज थी कि सवारियां बार-बार सीट से गिर रही थी। वहीं जब उन्होंने इसका विरोध किया तो परिचालक भी उनसे उलझ गया। उन्होंने कहा कि बस के तेजी से चलाने के बाद भी जब बस की स्पीड सामान्य नहीं हुई तो उन्होंने इसकी वीडियो भी बनाई।
वाया चक्कर बसें जाना बताया तेजी की वजह
उन्होंने बताया कि जब बस के तेजी की वजह चालक से पूछी कि क्यों तेज बस चलाई जा रही है तो इस पर परिचालक ने जवाब दिया कि आज बालूगंज बंद है और वाया चक्कर बसें चलाई जा रही हैं ऐसे में समय पूरा हो रहा है।
यात्रियों की जान जोखिम में
गौरव गुप्ता ने कहा कि चालक परिचालक अपने समय के चक्कर में यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। प्रशासन को इस पर कार्रवाई व समय समय पर जांच करनी चाहिए। गौरव गुप्ता ने एसपी शिमला, डीसी शिमला व आरटीओ शिमला से मांग कि इस तरह तेजी से रूटों पर तेज रफ्तार से ड्राईविंग करने वाले चालक परिचालकों पर कार्रवाई होने चाहिए। यदि ऐसी ही बसें तेज रफ्तार करती रही तो परिवहन विभाग द्वारा सडक़ सुरक्षा के तहत चलाए जा रहे अभियान कभी सफल नहीं होगा।
मालिक ने उतारे चालक व परिचालक
वहीं जब बस मालिक ने शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई करते हुए बस से चालक व परिचालक को गाड़ी से उतार दिया। बस मालिक सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि बस में बैठ यात्रियों की सुरक्षा चालक-परिचालक के हाथ में हैं। इस तरह की कोताही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
