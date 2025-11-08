शिमला की सड़कों पर दौड़ाई ओवरस्पीड बस, वीडियो वायरल होने पर SP और RTO के पास पहुंची शिकायत; मालिक ने लिया तुरंत एक्शन

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में निजी बस चालक पर तेज रफ्तार से बस चलाने को आरोप लगा है। बस में सवार एक यात्री ने तेज रफ्तार से चल रही बस का वीडियो बनाया है। यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया है।



साथ ही यात्री की ओर से इस बारे में एसपी शिमला एवं डीसी शिमला को भी शिकायत पत्र भेजा गया है।



टुटू निवासी गौरव गुप्ता ने एसपी शिमला व आरटीओ शिमला को शिकायत में लिखा है कि वह शनिवार को टुटू से पुराना बस स्टैंड एक निजी बस में सफर कर रहे थे। लेकिन चालक बहुत ही तेजी से बस चला रहा था।

तेज गति के कारण सीट से गिर रही थी सवारियां बस इतनी तेज थी कि सवारियां बार-बार सीट से गिर रही थी। वहीं जब उन्होंने इसका विरोध किया तो परिचालक भी उनसे उलझ गया। उन्होंने कहा कि बस के तेजी से चलाने के बाद भी जब बस की स्पीड सामान्य नहीं हुई तो उन्होंने इसकी वीडियो भी बनाई।

वाया चक्कर बसें जाना बताया तेजी की वजह उन्होंने बताया कि जब बस के तेजी की वजह चालक से पूछी कि क्यों तेज बस चलाई जा रही है तो इस पर परिचालक ने जवाब दिया कि आज बालूगंज बंद है और वाया चक्कर बसें चलाई जा रही हैं ऐसे में समय पूरा हो रहा है।