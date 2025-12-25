Language
    आनलाइन शेयर ट्रेडिंग से रुपये कमाने का दिया झांसा, साइबर अपराधियों ने युवक को लगाया 24.50 लाख का चूना

    By Sandeep Juneja Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:39 PM (IST)

    उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में एक युवक को साइबर अपराधियों ने आनलाइन शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से रुपये कमाने का झांसा देकर 24.50 लाख रुपये का चूना लगाया। ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर: आनलाइन शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से पैसे कमाने का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने शहदौरा निवासी एक युवक को 24.50 लाख का चूना लगा दिया। जब उसे लाभ का पैसा निकालने के लिए 50 लाख रुपये टैक्स के रूप में जमा करने को कहा गया, तब उसे ठगी का एहसास हुआ। साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।

    शहदौरा थाना पुलभट्टा निवासी व्यक्ति ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि 27 सितंबर को उसके इंटरनेट मीडिया एकाउंट पर चित्रा शर्मा नाम की एक महिला ने फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट भेजी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया।

    इसके बाद चित्रा ने मैसेंजर एप पर उससे बातचीत शुरू की और उसके परिवार व नौकरी के बारे में जानकारी ली। धीरे-धीरे उसने युवक का विश्वास जीत लिया और शेयर ट्रेडिंग के बारे में बात की।

    चित्रा ने बताया कि वह भी पैसा निवेश कर रही है और मोटा लाभ कमाने का आश्वासन दिया। युवक ने चित्रा द्वारा भेजे गए लिंक के माध्यम से निवेश करना शुरू किया और कुल 24.50 लाख रुपये निवेश किए।

    जब उसने दिखाए गए लाभ में से 12 हजार डालर निकालने का प्रयास किया, तो उसे पैसे नहीं मिले। चित्रा ने कहा कि पैसे निकालने के लिए 50 लाख रुपये टैक्स के रूप में जमा करने होंगे, जिससे युवक को ठगी का एहसास हुआ।

