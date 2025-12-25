Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साइबर अपराध से समाज पर पड़ रहा गंभीर प्रभाव, इस टिप्पणी के साथ Court ने खारिज की ठग की जमानत याचिका

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:43 PM (IST)

    चंडीगढ़ जिला अदालत ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर हुई साइबर ठगी के मामले में आरोपित शिवम की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने साइबर अपराधों के बढ़ते माम ...और पढ़ें

    Hero Image

    अदालत ने माना कि आरोपित के खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर और संगीन हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। वर्क फ्राॅम होम के नाम पर हुई साइबर ठगी के एक मामले में जिला अदालत ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। लुधियाना निवासी 22 वर्षीय शिवम को पुलिस ने चार अगस्त को गिरफ्तार किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिवम ने खुद को बेकसूर बताते हुए जमानत अर्जी दायर की। इस पर टिप्पणी करते हुए जज ने कहा कि साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और समाज पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। खासकर उन लोगों पर जो तकनीकी और डिजिटल अपराधों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। अदालत ने माना कि आरोपित के खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर और संगीन हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

    पुलिस ने शिकायतकर्ता गुरविंदर पाल कौर की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने वर्क फ्राम होम का लिंक भेजा, जिसके बाद उन्होंने एक ऑनलाइन ग्रुप ज्वाॅइन किया। किया। ग्रुप के सदस्यों ने उन्हें अलग-अलग रेस्टोरेंट्स को रिव्यू करने का काम सौंपा और प्रति रिव्यू भुगतान का लालच दिया।

    शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि विभिन्न टास्क के नाम पर उन्हें एक स्टाक वेबसाइट पर निवेश के लिए मजबूर किया गया। कुछ समय बाद उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। अकाउंट ठीक कराने के नाम पर उनसे बार-बार और अधिक रकम की मांग की गई।

    अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए उन्होंने कुल 9,03,011 रुपये जमा कर दिए, इसके बावजूद उनसे आठ लाख रुपये और मांगे गए। ठगी का एहसास होने पर साइबर पुलिस से शिकायत की।