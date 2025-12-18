उज्ज्वला उपभोक्ताओं के लिए यह नियम जरूरी, वरना रिफिल व सब्सिडी हो जाएगी बंद
उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल और सब्सिडी प्राप्त करन ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बाजपुर। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के निर्देशानुसार उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि 31 दिसंबर 2025 तक यदि ई-केवाईसी नहीं कराई गई तो संबंधित उपभोक्ताओं को गैस रिफिल नहीं दी जाएगी और न ही सब्सिडी की धनराशि खाते में प्राप्त होगी।
बाजपुर गैस एजेंसी प्रबंधक रामबाबू ने बताया कि एजेंसी स्तर से कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद क्षेत्र के लगभग 1566 उज्ज्वला उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। इसके लिए एजेंसी द्वारा ग्राम प्रधानों व शेष उपभोक्ताओं से दूरभाष सहित विभिन्न माध्यमों से संपर्क कर ई-केवाईसी कराने का आग्रह किया जा चुका है।
एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि (31 दिसंबर) तक ई-केवाईसी न कराने की स्थिति में रिफिल आपूर्ति बाधित होने पर उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे। ई-केवाईसी के लिए उपभोक्ता आधार कार्ड के साथ एजेंसी कार्यालय पहुंचकर अथवा डिलीवरी मैन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।