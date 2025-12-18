उज्ज्वला उपभोक्ताओं के लिए यह नियम जरूरी, वरना रिफिल व सब्सिडी हो जाएगी बंद

संवाद सहयोगी, बाजपुर। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के निर्देशानुसार उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि 31 दिसंबर 2025 तक यदि ई-केवाईसी नहीं कराई गई तो संबंधित उपभोक्ताओं को गैस रिफिल नहीं दी जाएगी और न ही सब्सिडी की धनराशि खाते में प्राप्त होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाजपुर गैस एजेंसी प्रबंधक रामबाबू ने बताया कि एजेंसी स्तर से कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद क्षेत्र के लगभग 1566 उज्ज्वला उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। इसके लिए एजेंसी द्वारा ग्राम प्रधानों व शेष उपभोक्ताओं से दूरभाष सहित विभिन्न माध्यमों से संपर्क कर ई-केवाईसी कराने का आग्रह किया जा चुका है।