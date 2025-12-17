यूपी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को मिलेगा गैस कनेक्शन, इस मास्टर प्लान पर काम रही सरकार

जागरण संवाददाता, बस्ती। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे 19,225 परिवार को राशन कार्ड व रसोई गैस कनेक्शन देने की तैयारी है। इसके लिए मुखिया के नाम जारी राशन कार्ड व आधार से मिलान किया जा रहा है। ऐसे परिवार जो वास्तव में लकड़ी जलाकर खाना बनाते हैं उनकी खोज की जा रही है। सात दिन में 7,873 परिवारों की जांच पूरी कर ली गई है। इनके पास पूर्व में उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जीरो पावर्टी लाइन के तहत जिलापूर्ति कार्यालय चिन्हित उज्ज्वला योजना से वंचित परिवारों की जांच कर रहा है। इन परिवारों में सबसे ज्यादा 2,093 परिवार परशुरामपुर ब्लाक में चिन्हित हैं, जबकि सबसे कम 842 परिवार कप्तानगंज में चिन्हित किए गए हैं। बनकटी ब्लाक में 1500 वहीं बस्ती सदर में 1584 परिवार चिन्हित हैं।