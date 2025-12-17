SIR In UP: गोरखपुर-बस्ती मंडल में 28.86 लाख मतदाता होंगे बाहर, सामने आया पूरा आंकड़ा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया गोरखपुर और बस्ती मंडल के सभी जिलों में पूरी हो चुकी है। अब तक सामने आए आंकड़ों के अनुसार, दोनों मंडलों में कुल मतदाताओं के 18.08 प्रतिशत यानी 28 लाख 86 हजार 473 नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे।

इन मतदाताओं को अबसेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट और डेड (एएसडीडी) श्रेणी में रखा गया है। हालांकि, जिलों में ड्राफ्ट सूची का सत्यापन जारी है, लेकिन आंकड़ों में बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई जा रही है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक, सिद्धार्थनगर जिले में सबसे अधिक 20.65 प्रतिशत मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे। इसके बाद संतकबीरनगर में 20.36 प्रतिशत मतदाता डिलीट श्रेणी में आए हैं।

गोरखपुर जिले में 17.64 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटेंगे, जबकि महराजगंज में यह आंकड़ा सबसे कम 15.27 प्रतिशत रहा है। डिलीट होने वाले नामों में सबसे अधिक संख्या शिफ्टेड मतदाताओं की है। इसके अलावा पांच लाख से अधिक ऐसे मतदाता भी चिह्नित किए गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके नाम अब तक सूची में दर्ज थे।

महराजगंज की मतदाता सूची सबसे सटीक महराजगंज जिले की मतदाता सूची सबसे अधिक दुरुस्त पाई गई है। यहां डिलीट किए जाने वाले मतदाताओं की संख्या अन्य जिलों की तुलना में कम है। यही कारण है कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में महराजगंज का मतदान प्रतिशत गोरखपुर–बस्ती मंडल में हमेशा बेहतर रहा है।