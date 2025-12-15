Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उज्ज्वला योजना अलर्ट: समय पर नहीं किया ये काम तो बंद हो सकती सब्सिडी

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 12:55 PM (IST)

    Ujjwala Yojana update:  इस योजना का लाभ ले रहे उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना है कि वे e-KYC करा लें। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि एलपीजी सब्सि ...और पढ़ें

    Hero Image

    LPG subsidy news: बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया गया। फाइल फोटो 

    डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। LPG subsidy news: ग्रामीण इलाकों में रहने वाले एलपीजी उपभोक्ताओं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए यह बेहद जरूरी सूचना है। सरकार ने उज्ज्वला और सभी एलपीजी कनेक्शनधारकों के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) को पूरी तरह नि:शुल्क और आसान बना दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रुक सकती है सब्सिडी

    अब लाभार्थियों को गैस एजेंसी या साइबर कैफे के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्मार्टफोन की मदद से घर बैठे कुछ मिनटों में e-KYC पूरी की जा सकती है। सरकार ने साफ किया है कि समय पर आधार प्रमाणीकरण नहीं कराने पर एलपीजी सब्सिडी और उज्ज्वला योजना का लाभ रुक सकता है।

     

    वेबसाइट जाकर खुद से करें

    ग्रामीण क्षेत्रों में कई लाभार्थी जानकारी के अभाव में e-KYC नहीं करा पाते हैं, ऐसे में सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। लाभार्थी pmuy.gov.in/e-kyc.html वेबसाइट पर जाकर खुद से e-KYC प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

    ujjwala yojana 1

    टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर

    यदि किसी लाभार्थी को ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत हो, तो वे अपने नजदीकी एलपीजी वितरक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 2333 555 भी उपलब्ध है। प्रशासन ने ग्रामीण उपभोक्ताओं और PM उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से अपील की है कि वे समय रहते आधार e-KYC पूरी कर लें, ताकि गैस सब्सिडी और योजना का लाभ बिना रुकावट मिलता रहे।

    e-KYC क्या है और क्यों जरूरी?

    उत्तर: e-KYC आधार आधारित पहचान प्रक्रिया है। इसे पूरा नहीं करने पर LPG सब्सिडी और PM उज्ज्वला योजना का लाभ रुक सकता है।

    e-KYC घर बैठे कैसे करें?

    उत्तर:

    • स्मार्टफोन में इंटरनेट चालू करें
    • वेबसाइट खोलें: pmuy.gov.in/e-kyc.html
    • मोबाइल नंबर दर्ज करें
    • आधार से जुड़ा OTP/बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करें
    • प्रक्रिया पूरी होते ही e-KYC सफल हो जाएगी

    क्या e-KYC कराने के लिए कोई शुल्क लगेगा?

    उत्तर: नहीं। e-KYC पूरी तरह नि:शुल्क है। कोई एजेंसी या व्यक्ति पैसे मांगे तो सावधान रहें।

    स्मार्टफोन नहीं है तो e-KYC कैसे कराएं?

    उत्तर: ऐसे लाभार्थी अपने नजदीकी LPG गैस वितरक के पास जाकर e-KYC करा सकते हैं।

    मदद के लिए कहां संपर्क करें?

    उत्तर: अपने LPG वितरक से संपर्क करें या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 2333 555 पर कॉल करें

    e-KYC नहीं कराने पर क्या होगा?

    उत्तर: e-KYC नहीं कराने पर गैस सब्सिडी रोकी जा सकती है और उज्ज्वला योजना का लाभ बंद हो सकता है।