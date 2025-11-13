Language
    अवैध संबंध के शक में पत्‍नी को इतना पीटा, फट गया लीवर; हुई मौत

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:15 PM (IST)

    रुद्रपुर में एक व्यक्ति ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसका लीवर फट गया और उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होने के बाद पुलिस ने हत्यारोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

    अवैध संबंध के विरोध में भूरारानी में युवक ने की थी पत्नी की हत्या। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। भूरारानी में अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति ने उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। जिससे उसके शरीर के अंदरुनी अंगों (लीवर फटने) में गहरी चोट लगी। दो-तीन घंटे तड़पने के बाद उसकी मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होने के बाद पुलिस हत्यारोपित पति से पूछताछ में जुट गई है। साथ ही मृतका का शव उसकी सास के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर आरोपित पर प्राथमिकी पंजीकृत कर शुक्रवार को जेल भेजा जाएगा।

    भूरारानी के दुर्गा कालोनी निवासी मधु की अनिल कुमार के साथ पांच वर्ष पहले प्रेम विवाह हुआ था। घर से अनबन के चलते अनिल पत्नी मधु संग अलग किराए के मकान में रहने लगा। जिसके बाद अनिल सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करने लगा और मधु भूरारानी के रबड़ बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी। दोनों के बीच अक्सर विवाद होते रहता था। बुधवार सुबह भी उनके बीच विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि इसके बाद अनिल ने पत्नी मधु की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

    पत्नी की बेरहमी से पिटाई के बाद आरोपित डयूटी चला गया। दोपहर में मधु की मित्र विमला खाना खाने के लिए बुलाने गई तो उसकी लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली और उसके पति अनिल कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि तब पुलिस मधु की गला दबाकर हत्या की आशंका जता रही थी। बाद में पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया था।

    गुरुवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मधु की मौत उसके शरीर के अंदरुनी अंगों (लीवर फटने) में गहरी चोट लगने से होने की पुष्टि हुई है। कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि मधु की मौत लीवर फटने से होने की पुष्टि हुई है। लीवर फटने से उसके शरीर में खून जम गया था। मृतका का शव उसके सास के सुपुर्द कर दिया है। हत्यारोपित पति से पूछताछ की जा रही है। तहरीर मिलने पर उसके विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी पंजीकृत की जाएगी।

