Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार निकालने को लेकर उपजा विवाद बना खूनी खेल, धारदार हथियार से काट दी अंगुलियां

    By Abhishek Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:37 PM (IST)

    काशीपुर में कार निकालने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी उंगलियां कट गईं। पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने युवक को जान से मारने की धमकी भी दी।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतीकात्‍मक

    संस जागरण, काशीपुर । कार निकालने को लेकर विवाद में एक व्यक्ति ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसके हाथ की उंगलियां काट दीं। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जसपुर खुर्द स्थित रायल सिटी निवासी अजय अग्रवाल पुत्र स्व. एसके अग्रवाल ने आइटीआइ थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह उसका पुत्र उत्कर्ष अग्रवाल अपनी कार से रायल सिटी कालोनी के गेट से अन्दर की तरफ आ रहा था। तभी अन्दर से सामने आ रही कार के कारण उसने अपनी कार अपनी साइड लगाकर कार चालक को निकलने को कहा, तभी कार चालक हरजीत सिंह निवासी विला नं. 25, रायल सिटी कार से उतर कर आया और उसके पुत्र को गालियां देने लगा।

    जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी कार से गंडासा निकालकर उसके पुत्र पर वार कर दिया। हमले से उसके पुत्र के दायें हाथ की मध्य अंगुली कटकर अलग होकर लटक गयी। शोर शराबा होने पर जब उसकी पत्नी उर्वशी अग्रवाल, छोटा पुत्र आयु अग्रवाल आदि लोगों ने मौके पर आकर उत्कर्ष को बचाने की कोशिश की, तो हरजीत ने इन लोगों के साथ भी मारपीट की। बाद में आरोपित उसके पुत्र उत्कर्ष को जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।