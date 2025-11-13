कार निकालने को लेकर उपजा विवाद बना खूनी खेल, धारदार हथियार से काट दी अंगुलियां

संस जागरण, काशीपुर । कार निकालने को लेकर विवाद में एक व्यक्ति ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसके हाथ की उंगलियां काट दीं। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जसपुर खुर्द स्थित रायल सिटी निवासी अजय अग्रवाल पुत्र स्व. एसके अग्रवाल ने आइटीआइ थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह उसका पुत्र उत्कर्ष अग्रवाल अपनी कार से रायल सिटी कालोनी के गेट से अन्दर की तरफ आ रहा था। तभी अन्दर से सामने आ रही कार के कारण उसने अपनी कार अपनी साइड लगाकर कार चालक को निकलने को कहा, तभी कार चालक हरजीत सिंह निवासी विला नं. 25, रायल सिटी कार से उतर कर आया और उसके पुत्र को गालियां देने लगा।