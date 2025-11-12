Uttarakhand Crime: पहले पत्नी को गला दबाकर उतारा मौत के घाट, फिर काम पर चल दिया हत्यारा
उत्तराखंड में एक चौंकाने वाली घटना में, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर सामान्य रूप से काम पर चला गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। हत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। भूरारानी के दुर्गा कालोनी निवासी एक युवक ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद खुद काम पर चला गया। पड़ोसी महिला के घर पहुंचने पद मृतक मधु का शव जमीन पर मिला। जिसके बाद हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना को लेकर पूछताछ कर रही है।
भूरारानी के दुर्गा कालोनी निवासी 25 वर्षीय मधु की शादी अनिल के साथ करीब पांच वर्ष पहले हुई थी। प्रेम विवाह के चलते घर से अनबन के चलते अनिल मधु संग अलग किराए के मकान में रहता था। दोनों ही सिडकुल की कंपनी में काम करते थे। बुधवार की सुबह एक पड़ोसी मधु को खाना खाने के लिए बुलाने गई, तो वह फर्श पर पड़ी हुई थी। जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर लोगों से पूछताछ की साथ ही पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
बताया जा रहा है कि सुबह पत्नी से अनबन हुई थी। जिसके बाद अनिल काम पर चला गया। जबकि झगड़े के चलते मधु घर पर थी। मृतक की ननद माला ने बताया कि आए दिन दोनों में झगड़े होते थे। आज सुबह भी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इधर पुलिस ने पति से पूछताछ में पता चला है कि पति ने गला दबाकर मधु की हत्या की है। हत्या की वजह अभी सामने नहीं आई है। पूछताछ चल रही है। चर्चा है कि युवक की किसी अन्य से प्रेम प्रसंग थे।
