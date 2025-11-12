जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। भूरारानी के दुर्गा कालोनी निवासी एक युवक ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद खुद काम पर चला गया। पड़ोसी महिला के घर पहुंचने पद मृतक मधु का शव जमीन पर मिला। जिसके बाद हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना को लेकर पूछताछ कर रही है।

भूरारानी के दुर्गा कालोनी निवासी 25 वर्षीय मधु की शादी अनिल के साथ करीब पांच वर्ष पहले हुई थी। प्रेम विवाह के चलते घर से अनबन के चलते अनिल मधु संग अलग किराए के मकान में रहता था। दोनों ही सिडकुल की कंपनी में काम करते थे। बुधवार की सुबह एक पड़ोसी मधु को खाना खाने के लिए बुलाने गई, तो वह फर्श पर पड़ी हुई थी। जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर लोगों से पूछताछ की साथ ही पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।