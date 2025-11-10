रुड़की में शादी का झांसा देकर युवती को ले भाग शादीशुदा युवक, पता चलने पर वापस आकर पीड़िता ने थाने में दी तहरीर
रुड़की के सलेमपुर में एक शादीशुदा युवक एक युवती को शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया। बाद में युवती को युवक के पहले से शादीशुदा होने का पता चला। युवती के दबाव डालने पर युवक उसे वापस ले आया। युवती ने युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, रुड़की: सलेमपुर से एक युवती को लेकर एक शादीशुदा युवक फरार हो गया। युवती को बाद में पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है। इसके बाद युवती ने उस पर वापस आने का दबाव बनाया। जिसके बाद युवक उसे वापस लेकर आ गया। इस मामले में पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर निवासी एक युवक एक फैक्ट्री में चौकीदारा करता है। सलेमपुर निवासी एक युवती से उसके प्रेम प्रसंग हो गये। युवती को युवक ने शादी का झांसा दिया था। इसके चलते ही युवक दो दिन पहले युवती को लेकर फरार हो गया।
युवती के स्वजन ने उसकी तलाश शुरू की। इसी बीच युवती को पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है। जिस पर युवती ने उस पर धोखा देने का आरेाप लगाया। साथ ही उस पर उसे घर छोड़ने का दबाव बनाया।
युवती के दबाव बनाने पर युवक उसे लेकर सोमवार को घर वापस आ गया। युवती ने अपने स्वजन को पूरे मामले से अवगत कराया है। युवती के स्वजन ने गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। गंनगहर कोतवाली पुलिस की टीम आरोपित को कोतवाली बुलाकर पूछताछ करेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।