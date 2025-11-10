Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रुड़की में शादी का झांसा देकर युवती को ले भाग शादीशुदा युवक, पता चलने पर वापस आकर पीड़िता ने थाने में दी तहरीर

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:48 PM (IST)

    रुड़की के सलेमपुर में एक शादीशुदा युवक एक युवती को शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया। बाद में युवती को युवक के पहले से शादीशुदा होने का पता चला। युवती के दबाव डालने पर युवक उसे वापस ले आया। युवती ने युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रुड़की: सलेमपुर से एक युवती को लेकर एक शादीशुदा युवक फरार हो गया। युवती को बाद में पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है। इसके बाद युवती ने उस पर वापस आने का दबाव बनाया। जिसके बाद युवक उसे वापस लेकर आ गया। इस मामले में पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर निवासी एक युवक एक फैक्ट्री में चौकीदारा करता है। सलेमपुर निवासी एक युवती से उसके प्रेम प्रसंग हो गये। युवती को युवक ने शादी का झांसा दिया था। इसके चलते ही युवक दो दिन पहले युवती को लेकर फरार हो गया।

    युवती के स्वजन ने उसकी तलाश शुरू की। इसी बीच युवती को पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है। जिस पर युवती ने उस पर धोखा देने का आरेाप लगाया। साथ ही उस पर उसे घर छोड़ने का दबाव बनाया।

    युवती के दबाव बनाने पर युवक उसे लेकर सोमवार को घर वापस आ गया। युवती ने अपने स्वजन को पूरे मामले से अवगत कराया है। युवती के स्वजन ने गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। गंनगहर कोतवाली पुलिस की टीम आरोपित को कोतवाली बुलाकर पूछताछ करेगी।

    यह भी पढ़ें- रुड़की में रंजिश के चलते पड़ोसी ने डाक्टर पर तान दी पिस्टल, बोला- मार दूंगा जान से; पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

    यह भी पढ़ें- रुड़की में रिकवरी एजेंटों की मनमानी, दो किस्त जमा नहीं की तो युवक से छीनी बाइक; पीड़ित ने पुलिस से लगाई गुहार