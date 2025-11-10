रुड़की में शादी का झांसा देकर युवती को ले भाग शादीशुदा युवक, पता चलने पर वापस आकर पीड़िता ने थाने में दी तहरीर

जागरण संवाददाता, रुड़की: सलेमपुर से एक युवती को लेकर एक शादीशुदा युवक फरार हो गया। युवती को बाद में पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है। इसके बाद युवती ने उस पर वापस आने का दबाव बनाया। जिसके बाद युवक उसे वापस लेकर आ गया। इस मामले में पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर निवासी एक युवक एक फैक्ट्री में चौकीदारा करता है। सलेमपुर निवासी एक युवती से उसके प्रेम प्रसंग हो गये। युवती को युवक ने शादी का झांसा दिया था। इसके चलते ही युवक दो दिन पहले युवती को लेकर फरार हो गया।

युवती के स्वजन ने उसकी तलाश शुरू की। इसी बीच युवती को पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है। जिस पर युवती ने उस पर धोखा देने का आरेाप लगाया। साथ ही उस पर उसे घर छोड़ने का दबाव बनाया।