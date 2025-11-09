रुड़की में रिकवरी एजेंटों की मनमानी, दो किस्त जमा नहीं की तो युवक से छीनी बाइक; पीड़ित ने पुलिस से लगाई गुहार

जागरण संवाददाता, रुड़की : दो किस्त जमा नहीं करने पर एक युवक की बाइक रिकवरी एजेंटों ने छीन ली। साथ ही उसके साथ अभद्रता की।युवक का आरोप है कि किस्त जमा करने के बावजूद न तो उसे बाइक वापस की गई और न ही उसे किस्त जमा करने की रशीद दी गई। पीड़ित ने पुलिस से इसे लेकर गुहार लगाई है।

भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा निवासी युवक ने फाइनेंस ने पर बाइक खरीदी थी। बाइक की दो किस्त शेष रह गई थी। किसी वजह से युवक बाइक की किस्त जमा नहीं करा पाया था।

शनिवार को युवक किसी काम से रुड़की आया था। बताया गया है कि सिविल लाइंस क्षेत्र में वह गंगनहर पटरी से जब वह जा रहा था तो रिकवरी एजेंट ने उसका रास्ता रोक लिया।

आरोप है कि इन्होंने उसे किस्त जमा कराने के लिए कहा। किस्त जमा नहीं कराने पर उससे बाइक छीन ली। युवक ने कुछ देर बाद रुपयों का बंदोबस्त कराकर आनलाइन किस्त जमा करा दी।

इसके बाद जब युवक ने रिकवरी एजेंट को फोन कर बाइक वापस करने और जमा की गई किस्त की रसीद देने के लिए कहा तो उन्हें टरका दिया। इसके बाद उन्होंने युवक का फोन उठाना बंद कर दिया।

वक काफी देर तक उन्हें फोन करता रहा, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। रविवार को भी युवक ने कई बार फोन किया लेकिन उनका फोन नहीं उठाया। पीड़ित ने पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।