    हरिद्वार में पुरानी रंजिश के चलते मजदूरों और ठेकेदार के मुंशी पर किया हमला, एक मजदूर को तो गंगनहर में फेंका

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 07:42 PM (IST)

    हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में गंगनहर पर काम कर रहे मजदूरों पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। लाठी-डंडों से पीटा और एक को नहर में धक्का दे दिया, जिसे साथियों ने बचाया। पुलिस जांच में पता चला कि हमलावर ठेकेदार के पुराने मजदूर थे और पुरानी रंजिश के चलते हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: कनखल क्षेत्र में गंगनहर पर घाट निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों और ठेकेदार के मुंशी पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। आरोप है कि लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला करते हुए एक मजदूर को गंगनहर में धक्का दे दिया।

    गनीमत रही कि साथी मजदूरों ने समय रहते बचा लिया। छानबीन में सामने आया कि हमलावर ठेकेदार के ही पुराने मजदूर हैं। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस के मुताबिक, हेमंत निवासी गांव फैजाबाद, सहारनपुर ने तहरीर देकर बताया कि वह अपने साथी फरमान, बिल्लू और भूरा के साथ ठेकेदार अरुण कुमार गुप्ता के अधीन सीसी ब्लाक लगाने का कार्य कर रहे थे।

    दोपहर करीब दो बजे मिस्सरपुर अजीतपुर निवासी सागर और उसका भाई शोभित अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि सभी ने मजदूरों को लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से पीटा।

    इतना ही नहीं, हेमंत को नहर में धक्का दे दिया। शोर मचने पर अन्य मजदूर और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद हमलावर भाग निकले।

    सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोगों को अस्पताल भिजवाया। वहीं, पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावर पूर्व में ठेकेदार अरुण गुप्ता के मजदूर रहे हैं। पुरानी रंजिश में ही उन्होंने मजदूरों पर हमला किया।

    कनखल थाना प्रभारी मनोहर सिंह रावत ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

