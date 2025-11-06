मंगेतर ने नर्सिंग छात्रा को हरिद्वार लाकर किया दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: पंचकूला (हरियाणा) के कालका निवासी बीएसएसी नर्सिंग छात्रा से पहले दोस्ती और फिर शादी के लिए रिश्ता जोड़कर शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। आरोप है कि मंगेतर बीते जून के महीने में छात्रा को हरिद्वार लेकर आया और यहां एक होटल में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। हरिद्वार से लौटने के बाद छात्रा से रिश्ता तोड़ दिया और चरित्र पर सवाल उठाते हुए धमकी दी।कालका से जीरो एफआइआर हरिद्वार पहुंचने पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, पंचकूला के कालका निवासी एक एक युवती ने स्थानीय पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह फतेहगढ़ साहिब में बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रही है। पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात दलविंदर शर्मा से हुई थी। करीब एक माह बाद दलविंदर ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया, जिसे दोनों परिवारों की रजामंदी से स्वीकार कर लिया गया। युवती के बताया कि पांच जून को दोनों परिवारों के बीच शगुन की रस्में भी पूरी हुई थीं।

इसके बाद 13 जून को दलविंदर उसे यह कहकर अपने साथ बाहर ले गया कि अब शादी तय हो चुकी है, इसलिए दोनों को एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जानना चाहिए। इसी बहाने से वह युवती को हरिद्वार लेकर आया और मोती बाजार के एक होटल में ठहराया।

आरोप है कि दलविंदर ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के विरोध करने पर जबरदस्ती की गई। आरोप है कि हरिद्वार से लौटने के बाद आरोपित ने बात करना बंद कर दिया और बाद में युवती का मोबाइल नंबर भी ब्लाक कर दिया।