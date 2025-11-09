हरिद्वार में विधवा को शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध, बोला- अगर किसी को कुछ बताया तो मार दूंगा जान से

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: सिडकुल क्षेत्र में कोलकाता की एक विधवा को शादी का झांसा देकर कई महीने तक शारीरिक संबंध बनाए। बाद में आरोपित शादी से मुकर गया। तब पीड़िता ने पुलिस से गुहार लगाई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, मूलरूप से कोलकाता (बंगाल) निवासी एक महिला सिडकुल की एक कंपनी में काम करती है। औद्योगिक क्षेत्र में ही महिला ने किराये पर कमरा लिया है। पुलिस को दी गई तहरीर में महिला ने बताया कि पति की मौत के बाद वह खुद मेहनत कर अपना गुजारा करती आ रही है।

कुछ समय पहले उनकी जान-पहचान मोनू निवासी फूलगढ़, थाना पथरी से हुई। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और आरोपित ने शादी का प्रस्ताव रखकर भरोसा जीत लिया। आरोप है कि शादी का झांसा देकर मोनू ने उससे शारीरिक संबंध बनाए और बाद में लगातार संबंध बनाता रहा।