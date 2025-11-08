Language
    Uttarakhand News: आर्मेनिया से लारेंस के नाम से मांगी 30 लाख की रंगदारी, एक गिरफ्तार

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:08 AM (IST)

    हरिद्वार में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक व्यापारी से 30 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने आर्मेनिया में रहने वाले अपने साथी को व्यापारी का नंबर दिया था। पुलिस अब आर्मेनिया में रह रहे आरोपी के प्रत्यर्पण की तैयारी कर रही है। एसएसपी ने बताया कि पीड़ित को विदेशी नंबर से धमकी भरे कॉल आए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। लारेंस बिश्नोई के नाम से धनौरी के कारेबारी से 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित ने पूछताछ में बाया कि उसने आर्मेनिया में रहने वाले अपने साथ को कारोबारी का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया था। जिसके बाद उसने वहां से कारोबारी को फोन किया था। पुलिस अब आर्मेनिया में रह रहे आरोपित के प्रत्यार्पण की तैयारी में है।

    शुक्रवार को गंगनहर कोतवाली में पत्रकारों से बातचीत में एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि कलियर थाना क्षेत्र के धनौरी निवासी रवि कुमार कारोबारी हैं। उनकी धनौरी में दोपहिया वाहन की एजेंसी है। बताया कि कारोबारी के पास 30 अक्टूबर को विदेशी नंबर से फोन आया था। जिसमें फोन करने वाले ने बताया था कि वह लारेंस बिश्नोई बोल रहा है। उसने बताया था यदि उन्होंने 30 लाख रुपये रुपये की रंगदारी नहीं दी तो उन्हें और उनके परिवार को जान से मार दिया जाएगा।

    यह धमकी भरी फोन आने पर पूरा परिवार दहशत में आ गया था। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना कलियर थाना पुलिस को दी थी। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की थी। पुलिस ने नंबर की जांच की तो पता चला कि यह नंबर आर्मेनिया का है।

    कलियर थाना प्रभारी रविंद्र कुमार और सीआइयू प्रभारी प्रदीप बिष्ट की टीम ने मोबाइल नंबर की कुंडली खंगाली तो पता चला कि इस नंबर से मूलदासपुर माजरा थाना बहादराबाद निवासी आशीष सैनी से भी बातचीत हुई है। जिसके बाद पुलिस ने आशीष सैनी को गिरफ्तार किया।

    पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उसने ही कारोबारी रवि का मोबाइल नंबर आर्मेनिया में बैठे अपने साथी अजय हुड्डा निवासी ग्राम किलोई जिला रोहतक हरियाणा को दिया था। अजय हुड्डा आर्मेनिया में नौकरी करता है। आरोपित ने बताया कि उसने ही रुपये कमाने के लिए अजय को मोबाइल नंबर देकर रंगदारी मांगने के लिए फोन कराया था।

    पुलिस ने आरोपित आशीष सैनी का मोबाइल कब्जे में लिया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि आर्मेनिया में बैठे आरोपित अजय हुड्डा के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की तैयारी चल रही है। वहीं, पुलिस टीम को एसएसपी ने ढाई हजार के इनाम की घोषणा की है।

    दो दिन में पांच बार किया फोन, कहां जगह बाद में बताऊंगा

    आरोपित अजय हुड्डा आर्मेनिया की एक कंपनी में डिलीवरी ब्वाय है। उसने दो दिन के अंदर कारोबारी रवि कुमार को पांच बार फोन किया। दो बार वाट्सएप काल और एक बार लैंडलाइन में फोन किया। जबकि एक बार नंबर से सीधा फोन किया। जब कारोबारी ने पूछा की रकम कहां देनी है तो आरोपित ने कहा कि जगह वह खुद बताएगा कि रकम कहां पहुंचानी है।

     