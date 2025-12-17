Cyber Crime: आरटीओ चालान की एपीके फाइल भेजकर मोबाइल किया हैक, उड़ाए 22.9 लाख

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। हल्द्वानी निवासी वृद्ध के खाते से साइबर ठगों ने 22.93 लाख रुपये की नकदी उड़ा ली। जब पीड़ित ने मोबाबल चेक किया तो पता चला कि कुछ दिन पहले उनके व्हाटसएप पर आए आरटीओ चालान एपीके फाइल इंस्टाल होने के बाद ही उनका मोबाइल हैक कर रुपये निकाले गए है। उन्होंने साइबर थाना पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

जज फार्म हल्द्वानी नैनीताल निवासी वृद्ध ने साइबर थाना पुलिस को तहरीर सौंप कहा था कि उनका एचडीएफसी बैंक शाखा हल्द्वानी में बचत खाता है। 14 दिसंबर की शाम उनके मोबाइल पर कई प्रकार के ओटीपी एवं अन्य मैसेज आए थे। जिसमें कुछ ड्रीम 11 के भी थे। कुछ समय बाद जब उन्होंने मैसेज चेक किए तो एक मैसेज उनके खाते से रुपये कटने का था। ठगी की आशंका होने पर उन्होंने एचडीएफसी बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर काल कर अपना खाता लाक करा दिया।

15 दिसंबर को जब वह बैंक गए और अपनी स्टेटमेंट निकाली तो पता चला कि उनके खाते से लिंक 21 लाख रुपये की एफडी 11 दिसंबर को ब्याज समेत अज्ञात ने तुड़वाकर अन्य खाते में ट्रांसफर करा दिए है। इाके अलावा उनके खाते में पहले से ही 1.10 लाख रुपये का बैलेंस भी था। जिससे उनके खाते में 2293855 रुपये हाे गए थे। पीड़ित ने आरोप लगाया कि 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक उनके खाते से 12 ट्रांजेक्शन के माध्यम से रुपये निकाले गए है।