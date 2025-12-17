टेलीग्राम पर युवती से हुई थी साइबर ठगी, पुलिस ने लौटाए 2.36 लाख रुपये

संवाद सूत्र, जंगल कौड़िया। साइबर अपराधी ने एस्ट्रोलाजर बनकर युवती से 2.36 लाख रुपये ठग लिए। अपराधी ने टेलीकाम पर लिंक भेजकर पूजा-पाठ के नाम पर रुपये लिए। ठगी की जानकारी होने पर पीड़िता ने चिलुआताल थाने में तहरीर दी। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने साइबर सेल की मदद से पहले रुपये होल्ड कराए। फिर पूरे रकम को पीड़िता के खाते में वापस करा दिए।



बरगदवा की रहने वाली वर्णिका उपाध्याय 31 अक्टूबर को चिलुआताल थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि टेलीग्राम पर उसे एक लिंक मिला था। जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को डिवाइन एस्ट्रोलाजर बताया। लिंक डाउनलोड करते ही उसके पास उसी नाम के व्यक्ति का फोन आया।