    टेलीग्राम पर युवती से हुई थी साइबर ठगी, पुलिस ने लौटाए 2.36 लाख रुपये

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:20 PM (IST)

    गोरखपुर में एक युवती से साइबर ठगी हुई, जिसमें एक अपराधी ने एस्ट्रोलाजर बनकर उससे 2.36 लाख रुपये ठग लिए। पीड़िता ने चिलुआताल थाने में शिकायत दर्ज कराई। ...और पढ़ें

    एस्ट्रोलाजर बताकर साइबर अपराधी ने पूजा-पाठ के नाम पर लिए थे रुपये। जागरण

    संवाद सूत्र, जंगल कौड़िया। साइबर अपराधी ने एस्ट्रोलाजर बनकर युवती से 2.36 लाख रुपये ठग लिए। अपराधी ने टेलीकाम पर लिंक भेजकर पूजा-पाठ के नाम पर रुपये लिए। ठगी की जानकारी होने पर पीड़िता ने चिलुआताल थाने में तहरीर दी। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने साइबर सेल की मदद से पहले रुपये होल्ड कराए। फिर पूरे रकम को पीड़िता के खाते में वापस करा दिए।

    बरगदवा की रहने वाली वर्णिका उपाध्याय 31 अक्टूबर को चिलुआताल थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि टेलीग्राम पर उसे एक लिंक मिला था। जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को डिवाइन एस्ट्रोलाजर बताया। लिंक डाउनलोड करते ही उसके पास उसी नाम के व्यक्ति का फोन आया।

    उसने समस्या समेत अन्य की जानकारी ली और पूजा-पाठ के माध्यम से समाधान कराने की बात कही। फिर कुछ देर बाद उसके द्वारा एक और लिंक भेजा गया। जिसके माध्यम से उसने 2.36 लाख रुपये भेज दिए। इसके बाद जब उसका मोबाइल फोन नंबर नहीं मिला तो उसे ठगी की आशंका हुई।

    थाना प्रभारी सूजर सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद तत्काल साइबर सेल की मदद से युवती द्वारा साइबर अपराधी के जिस खाते में रुपये दिए गए, उसे होल्ड कराया गया। फिर विधिक प्रक्रिया को पूरी करते हुए उस रुपये को युवती के खाते में वापस कराया गया।