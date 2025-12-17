गोरखपुर क्लब के चुनाव में घमासान, सभी पदाधिकारी मैदान में

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर की प्रतिष्ठा के प्रतीक गोरखपुर क्लब में पहली चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। क्लब का चुनाव इस बार रोचक और प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है। 1888 में स्थापना के बाद पहली बार महासचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचन नहीं हो रहा। इस बार वर्तमान महासचिव डा. संजीव गुलाटी और शुभेंदु श्रीवास्तव के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुल 13 पदों के लिए 29 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। खास बात यह है कि क्लब के सभी 13 वर्तमान पदाधिकारियों ने किसी न किसी पद के लिए पर्चा दाखिल किया है, जिससे चुनाव में अनुभव और नए समीकरणों की दिलचस्प जुगलबंदी देखने को मिल रही है। अधिकांश पदों पर एक से अधिक दावेदार मैदान में हैं, जिसने मुकाबले को और रोमांचक बना दिया है।

हालांकि, दो पद ऐसे भी हैं जिनपर निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। सचिव बैडमिंटन पद पर मृत्युंजय पांडेय और सचिव कार्ड पद पर संजीव नेभानी ही एकमात्र प्रत्याशी हैं। यह दोनों वर्तमान में भी इन्हीं पदों पर कार्यरत हैं। ऐसे में इनके दायित्व में इस चुनाव के जरिये कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा। इसके अलावा संयुक्त सचिव, सचिव संस्कृति, सचिव स्वीमिंग और सचिव खाद्य जैसे महत्वपूर्ण पदों पर तीन-तीन प्रत्याशियों ने दावेदारी की है।

शेष पदों पर आमने-सामने की टक्कर है। इसके चलते हर पद पर कड़ा मुकाबला तय माना जा रहा। कुल मिलाकर दो निर्विरोध पदों को छोड़ दें तो बाकी सभी पदों पर चुनावी संघर्ष देखने को मिलेगा। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी चुनाव संचालन समिति को सौंपी गई है।