गोरखपुर क्लब के चुनाव में घमासान, सभी पदाधिकारी मैदान में
गोरखपुर क्लब में पहली बार चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। महासचिव पद पर डा. संजीव गुलाटी और शुभेंदु श्रीवास्तव के बीच कड़ा मुकाबला है। कुल 13 पदों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर की प्रतिष्ठा के प्रतीक गोरखपुर क्लब में पहली चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। क्लब का चुनाव इस बार रोचक और प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है। 1888 में स्थापना के बाद पहली बार महासचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचन नहीं हो रहा। इस बार वर्तमान महासचिव डा. संजीव गुलाटी और शुभेंदु श्रीवास्तव के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा।
कुल 13 पदों के लिए 29 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। खास बात यह है कि क्लब के सभी 13 वर्तमान पदाधिकारियों ने किसी न किसी पद के लिए पर्चा दाखिल किया है, जिससे चुनाव में अनुभव और नए समीकरणों की दिलचस्प जुगलबंदी देखने को मिल रही है। अधिकांश पदों पर एक से अधिक दावेदार मैदान में हैं, जिसने मुकाबले को और रोमांचक बना दिया है।
हालांकि, दो पद ऐसे भी हैं जिनपर निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। सचिव बैडमिंटन पद पर मृत्युंजय पांडेय और सचिव कार्ड पद पर संजीव नेभानी ही एकमात्र प्रत्याशी हैं। यह दोनों वर्तमान में भी इन्हीं पदों पर कार्यरत हैं। ऐसे में इनके दायित्व में इस चुनाव के जरिये कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा। इसके अलावा संयुक्त सचिव, सचिव संस्कृति, सचिव स्वीमिंग और सचिव खाद्य जैसे महत्वपूर्ण पदों पर तीन-तीन प्रत्याशियों ने दावेदारी की है।
शेष पदों पर आमने-सामने की टक्कर है। इसके चलते हर पद पर कड़ा मुकाबला तय माना जा रहा। कुल मिलाकर दो निर्विरोध पदों को छोड़ दें तो बाकी सभी पदों पर चुनावी संघर्ष देखने को मिलेगा। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी चुनाव संचालन समिति को सौंपी गई है।
इस समिति के अध्यक्ष सचिव बैडमिंटन मृत्युंजय पांडेय हैं। वहीं, स्क्रीनिंग कमेटी में पीयूष बंका, शिवशरण दास, अरविंद नाथ तिवारी और वेद केशरवानी को शामिल किया गया है, जो नामांकन और चुनाव प्रक्रिया की निगरानी भी कर रहे हैं।
कल होगा चुनाव, 686 सदस्य करेंगे मताधिकार का प्रयोग
गोरखपुर क्लब चुनाव में कुल 686 सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान 18 दिसंबर की शाम होगा। जैसे-जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों के बीच संपर्क, समर्थन जुटाने और रणनीति बनाने की गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। क्लब परिसर से लेकर शहर के प्रमुख लोगों के बीच यह चुनाव चर्चा में है। ऐसा माना जा रहा है कि यह चुनाव न सिर्फ क्लब का बोर्ड आफ डायरेक्टर तय करेगा, बल्कि भविष्य की दिशा और कार्य संस्कृति पर भी असर डालेगा।
चुनाव वाले पद व प्रत्याशी
- महासचिव : डा. संजीव गुलाटी व शुभेंदु श्रीवास्तव
- संयुक्त सचिव : अमित वर्मा, विकास भाटिया व राजीव रंजन अग्रवाल
- सचिव स्टोर : रोहित अग्रवाल व अजय मोदी
- सचिव बार : नरिंदर सिंह गंभीर व माधव जालान
- सचिव एकाउंट्स : नीरज मातनहेलिया व श्रीभूषण पांडेय
- सचिव संस्कृति : कीर्ति रमण दास, विशाल कुमार व अनुपम जैन
- सचिव स्वीमिंग : चंदन मोदी, विनीत रंजन व अनुज अ्रगवाल
- सचिव लांग टेनिस : रत्नेश रमण दास व अनूप मोदी
- सचिव विलियर्ड : डा. मिहिर कुमार व नितिन श्रीवास्तव
- सचिव खाद्य : मनीष नांगलिया, प्रफुल्ल नागरकर व कृष्णा गुप्ता
- सचिव लाइब्रेरी : आशुतोष अग्रवाल व प्रकाश चंद्र अग्रवाल
- सचिव बैडमिंटन : मृत्युंजय पांडेय
- सचिव कार्ड : संजीव नेभानी
