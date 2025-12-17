एक दिन पहले ही बांट दिया कॉमर्स और अर्थशास्त्र का प्रश्नपत्र, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने निरस्त कीं 17 को होने वाली कॉम 303, इको 302 की परीक्षाएं

संवाद सूत्र, मुंडेरा बाजार। जेबी महाजन डिग्री कालेज में मंगलवार को परीक्षा के दौरान कॉलेज प्रशासन की ओर से बड़ी चूक हो गई। 17 दिसंबर को होेने वाले प्रश्नपत्र सीओएम-303 और ईसीओ-302 को एक दिन पहले मंगलवार को ही बांट दिया गया। जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह दोनोंपरीक्षाएं निरस्त कर दीं। इन परीक्षाओं को बाद में आयोजित करने का निर्देश जारी कर दिया गया। चूक के लिए दोषी केंद्राध्यक्ष को बदल जाए। जांच में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी को तीन दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

कॉलेज में मंगलवार को स्नातक की परीक्षा में वाणिज्य संकाय द्वितीय वर्ष की इकोनॉमिक्स 301 और काॅमर्स 302 विषय की परीक्षाएं थीं। परीक्षा हाल में सभी कामर्स के परीक्षार्थियों को सीओएम-302 की जगह सीओएम-303 का प्रश्नपत्र मिल गया। इसी तरह इकोनामिक्स के प्रश्नपत्र ईसीओ-301 की जगह 302 बंट गया। प्रश्नपत्र बंटने के करीब 15 मिनट बाद छात्रों ने इसकी जानकारी कक्ष निरीक्षकों को दी और कक्ष निरीक्षकों केंद्राध्यक्ष को।

एक दिन पहले ही पेपर बंट जाने की सूचना के बाद कॉलेज में अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में छात्रों से प्रश्नपत्र वापस ले लिए गए। छात्रों को संबंधित प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए गए। इसके बाद संबंधित विषयों की परीक्षाएं शुरू हो सकीं। एक छात्र ने प्रश्नपत्र वापस लिए जाने की प्रक्रिया के बाद एक प्रश्नपत्र ले जाकर अपनी बाइक की डिक्की में रख दी थी। कालेज प्रशासन ने बाद में उससे प्रश्नपत्र जमा कराया।

इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक डा. कुलदीप सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि 17 दिसंबर को निर्धारित प्रश्नपत्र सीओएम-303, ईसीओ-302 की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। अन्य परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार यथावत चलती रहेंगी। संबंधित कालेजों के केंद्राध्यक्षों से कहा गया है कि सीओएम-303 और ईसीओ-302 के प्रश्नपत्र सील पैक स्थिति में ही वापस किया जाना सुनिश्चित करें। पेपर कोड सीओएम-303 और ईसीओ-302 की परीक्षाओं की तिथि जल्द जारी होगी।