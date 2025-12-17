एक दिन पहले ही बांट दिया कॉमर्स और अर्थशास्त्र का प्रश्नपत्र, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने निरस्त कीं 17 को होने वाली कॉम 303, इको 302 की परीक्षाएं
गोरखपुर विश्वविद्यालय ने 17 को होने वाली कॉम 303 और इको 302 की परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं। कॉमर्स और अर्थशास्त्र का प्रश्नपत्र एक दिन पहले ही बांट दिय ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मुंडेरा बाजार। जेबी महाजन डिग्री कालेज में मंगलवार को परीक्षा के दौरान कॉलेज प्रशासन की ओर से बड़ी चूक हो गई। 17 दिसंबर को होेने वाले प्रश्नपत्र सीओएम-303 और ईसीओ-302 को एक दिन पहले मंगलवार को ही बांट दिया गया। जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह दोनोंपरीक्षाएं निरस्त कर दीं। इन परीक्षाओं को बाद में आयोजित करने का निर्देश जारी कर दिया गया। चूक के लिए दोषी केंद्राध्यक्ष को बदल जाए। जांच में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी को तीन दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
कॉलेज में मंगलवार को स्नातक की परीक्षा में वाणिज्य संकाय द्वितीय वर्ष की इकोनॉमिक्स 301 और काॅमर्स 302 विषय की परीक्षाएं थीं। परीक्षा हाल में सभी कामर्स के परीक्षार्थियों को सीओएम-302 की जगह सीओएम-303 का प्रश्नपत्र मिल गया। इसी तरह इकोनामिक्स के प्रश्नपत्र ईसीओ-301 की जगह 302 बंट गया। प्रश्नपत्र बंटने के करीब 15 मिनट बाद छात्रों ने इसकी जानकारी कक्ष निरीक्षकों को दी और कक्ष निरीक्षकों केंद्राध्यक्ष को।
एक दिन पहले ही पेपर बंट जाने की सूचना के बाद कॉलेज में अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में छात्रों से प्रश्नपत्र वापस ले लिए गए। छात्रों को संबंधित प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए गए। इसके बाद संबंधित विषयों की परीक्षाएं शुरू हो सकीं। एक छात्र ने प्रश्नपत्र वापस लिए जाने की प्रक्रिया के बाद एक प्रश्नपत्र ले जाकर अपनी बाइक की डिक्की में रख दी थी। कालेज प्रशासन ने बाद में उससे प्रश्नपत्र जमा कराया।
इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक डा. कुलदीप सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि 17 दिसंबर को निर्धारित प्रश्नपत्र सीओएम-303, ईसीओ-302 की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। अन्य परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार यथावत चलती रहेंगी। संबंधित कालेजों के केंद्राध्यक्षों से कहा गया है कि सीओएम-303 और ईसीओ-302 के प्रश्नपत्र सील पैक स्थिति में ही वापस किया जाना सुनिश्चित करें। पेपर कोड सीओएम-303 और ईसीओ-302 की परीक्षाओं की तिथि जल्द जारी होगी।
यह भी पढ़ें- DDU News: ड्यूटी में मोबाइल फोन पर सख्त रोक, नियम तोड़ा तो परीक्षा होगी निरस्त
विश्वविद्यालय की ओर से यह हुई कार्यवाही
विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। इसके लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। केंद्राध्यक्ष को हटाकर डा. निमिषा राय को नया केंद्राध्यक्ष बनाया गया है। महंत अवेद्यनाथ राजकीय डिग्री कॉलेज, जंगल कौड़िया के प्रो. उमा शंकर प्रसाद को कॉलेज का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
कॉलेज प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज मांगी गई है। जांच समिति को तीन दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। समिति यह भी परखेगी कि इन परीक्षाओं के निरस्त होने से विश्वविद्यालय को कितना आर्थिक नुकसान हुआ है और इसका जिम्मेदार काैन है?
कालेज प्रशासन से बड़ी चूक हुई है। यह चूक लापरवाही की श्रेणी में आती है। मामले में जांच समिति गठित कर दी गई है। समिति की रिपोर्ट और संस्तुतियों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दोनों पेपर की परीक्षाएं बाद में कराई जाएंगी। कालेज का केंद्राध्यक्ष बदलते हुए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया है।
-प्रो. पूनम टंडन, कुलपति, दीदउ गोरखपुर विश्वविद्यालय
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।