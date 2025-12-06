DDU News: ड्यूटी में मोबाइल फोन पर सख्त रोक, नियम तोड़ा तो परीक्षा होगी निरस्त
दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय (डीडीयू) ने परीक्षा ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगा दी है। नियम का उल्लंघन होने पर, संबंधित कें ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के सुचारु एवं निष्पक्ष संचालन को ध्यान में रखते हुए परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने एक अहम आदेश जारी किया है। विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षा केंद्रों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह जानकारी सामने आई है कि कुछ कक्ष निरीक्षक एवं पर्यवेक्षक परीक्षा ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण साथ रख रहे हैं, जो परीक्षा की गोपनीयता के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
गोवि प्रशासन ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है और स्पष्ट किया है कि जांच में कक्ष निरीक्षक या पर्यवेक्षक के पास मोबाइल फोन मिला तो संबंधित केंद्र की उस दिन की परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी।
परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने को लेकर गोवि प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देश में बताया जा रहा है कि आनलाइन मानीटरिंग के दौरान कई कालेजों में कक्ष निरीक्षक और पर्यवेक्षक परीक्षा कक्ष में मोबाइल के साथ देखे गए। गोवि प्रशासन ने सभी केंद्राध्यक्षों को इस संबंध में पत्र लिखा है।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर में राजकीय ITI पिपरौली बनकर तैयार, 9 दिसंबर को CM योगी कर सकते हैं लोकार्पण
इसके मुताबिक, परीक्षा की गरिमा और गोपनीयता के मद्देनजर यह अस्वीकार्य बताया है। सभी केंद्राध्यक्ष अपने-अपने केंद्रों पर नियुक्त कक्ष निरीक्षकों एवं पर्यवेक्षकों से यह सुनिश्चित कराएं कि वे परीक्षा ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन या इलेक्ट्रानिक उपकरण अपने साथ न रखें। सभी कर्मियों को अपने इलेक्ट्रानिक उपकरण निर्धारित स्थान पर जमा करके ही ड्यूटी में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
यदि किसी केंद्र पर परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक या पर्यवेक्षक के पास मोबाइल फोन या कोई अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण पाया जाता है तो संबंधित केंद्र पर उस दिन की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी। सभी केंद्राध्यक्ष कड़ाई से इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।
- डाॅ. कुलदीप सिंह, परीक्षा नियंत्रक, गोवि
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।