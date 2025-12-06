DDU News: ड्यूटी में मोबाइल फोन पर सख्त रोक, नियम तोड़ा तो परीक्षा होगी निरस्त

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के सुचारु एवं निष्पक्ष संचालन को ध्यान में रखते हुए परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने एक अहम आदेश जारी किया है। विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षा केंद्रों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह जानकारी सामने आई है कि कुछ कक्ष निरीक्षक एवं पर्यवेक्षक परीक्षा ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण साथ रख रहे हैं, जो परीक्षा की गोपनीयता के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

