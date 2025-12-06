Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर में राजकीय ITI पिपरौली बनकर तैयार, 9 दिसंबर को CM योगी कर सकते हैं लोकार्पण

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:24 PM (IST)

    गोरखपुर के पिपरौली ब्लॉक के नरकटा गांव में पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा सीएसआर फंड से 10 करोड़ की लागत से आईटीआई का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री यो ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सीएम योगी आदित्यनाथ। जागरण

    जागरण संवाददाता, पिपरौली। आत्मनिर्भर भारत अभियान की संकल्पना को बढ़ाते हुए पावर ग्रिड कारपोरेशन पिपरौली ब्लाक के नरकटा गांव में करीब 10 करोड़ की लागत से अपने सीएसआर फंड से आईटीआई का निर्माण कराया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 9 दिसंबर को इसके लोकार्पण की संभावना है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अधिकारियों के साथ यहां की तैयारियों का जायजा लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करीब दो वर्ष पहले पावर ग्रिड कारपोरेशन के वरिष्ठ महाप्रबंधक विक्रम चंद, वरिष्ठ महाप्रबंधक इंजीनियरिंग राकेश कुमार, मुख्य प्रबंधक पीएस पटेल, कनिष्ठ अभियंता सतेंद्र कुमार गुप्ता की टीम ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर प्रशिक्षण केन्द्र के भवन के निर्माण की सहमति ली थी। पीजीसीआइएल के अधिकारियों ने बताया कि आइटीआइ में 15 ट्रेड की पढ़ाई प्रस्तावित है।

    10 करोड़ की लागत से करीब तीन एकड़ में बना यह तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर रोजगार के अवसर पैदा करेगा। राजकीय आईटीआई चरगांवा के प्रधानाचार्य शरद चंद्र सागरवाल ने बताया कि यह प्रदेश का पहला आईटीआई होगा, जहां अन्य ट्रेड के प्रशिक्षण के साथ प्लंबर तैयार किए जाएंगे।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर GIDA में सीईटीपी निर्माण को राज्य स्वच्छ गंगा मिशन की हरी झंडी, खर्च होंगे 57 करोड़ 

    यहां से प्रशिक्षित प्लंबर को जल विद्युत परियोजनाओं में रोजगार के अवसर मिलेंगे। नौकरी के लिए उन्हें दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। निरीक्षण के दौरान एसडीएम केसरी नंदन तिवारी, तहसीलदार राकेश कुमार कनौजिया समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।