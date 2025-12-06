गोरखपुर में राजकीय ITI पिपरौली बनकर तैयार, 9 दिसंबर को CM योगी कर सकते हैं लोकार्पण

जागरण संवाददाता, पिपरौली। आत्मनिर्भर भारत अभियान की संकल्पना को बढ़ाते हुए पावर ग्रिड कारपोरेशन पिपरौली ब्लाक के नरकटा गांव में करीब 10 करोड़ की लागत से अपने सीएसआर फंड से आईटीआई का निर्माण कराया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 9 दिसंबर को इसके लोकार्पण की संभावना है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अधिकारियों के साथ यहां की तैयारियों का जायजा लिया।

करीब दो वर्ष पहले पावर ग्रिड कारपोरेशन के वरिष्ठ महाप्रबंधक विक्रम चंद, वरिष्ठ महाप्रबंधक इंजीनियरिंग राकेश कुमार, मुख्य प्रबंधक पीएस पटेल, कनिष्ठ अभियंता सतेंद्र कुमार गुप्ता की टीम ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर प्रशिक्षण केन्द्र के भवन के निर्माण की सहमति ली थी। पीजीसीआइएल के अधिकारियों ने बताया कि आइटीआइ में 15 ट्रेड की पढ़ाई प्रस्तावित है।