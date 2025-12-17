हिमाचल: पूर्व मंत्री ने नौकरी से निकाल दिया ड्राइवर तो उनके नाम से कर दी 3.78 लाख रुपये की ठगी, पुलिस ने पकड़ा
हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक पूर्व मंत्री के ड्राइवर को 3.78 लाख रुपये की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ड्राइवर को नौकरी से निकाले ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के नाम पर उनके पूर्व चालक ने 3.78 लाख रुपये की ठगी कर डाली। आरोपित मनोज कुमार उर्फ मोहित पहले पूर्व मंत्री के पास चालक था, लेकिन उसे काम से निकाल दिया गया था।
उनका चालक होने का लाभ उठाकर उसने मंडी के दो दुकानदारों से ठगी की। पुलिस ने आरोपित को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।
पूर्व मंत्री के नाम पर खरीद लिया सामान
पहले मामले में विनय कुमार निवासी भ्यूली ने बताया कि उसकी भीमाकाली ट्रेडर्स नाम से कृषि उपकरण के सामान की दुकान है। मनोज ठाकुर ने उनके पास आया और खुद को कौल सिंह का चालक बताया। विनय कुमार मनोज कुमार को पहचानता था, क्योंकि मनोज पहले ठाकुर कौल सिंह के पावर टिल्लर ठीक करवाने आता था।
मंत्री अभी बाहर हैं पेमेंट बाद में होगी
उसने कुछ समय पहले अलग-अलग समय पर पांच पावर टिल्लर यह कहकर लिए कि कौल सिंह अभी बाहर हैं, उनके आने पर चेक से पेमेंट होगी, लेकिन पैसा नहीं आया। जब उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि मनोज को निकाल दिया गया है। इन पावर टिल्लर की कीमत लगभग 1.95 लाख रुपये थी।
दूसरी दुकान से 1.83 लाख का सामान लिया पर नहीं दिए पैसे
दूसरे मामले में अतुल मल्होत्रा ने दी शिकायत में कहा कि मनोज ने उनको भी कौल सिंह का चालक बताकर उनसे दो बार 1,83,095 रुपये का सामान खरीदा, लेकिन पैसे नहीं दिए। पैसे न मिलने पर जब उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि यह उनसे झूठ बोलकर सामान लेकर गया है।
सामान खरीदकर लोगों को बेच दिया
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह सामान खरीदने के बाद आगे लोगों को बेच देता था। बताया जा रहा है कि मनोज ने अन्य लोगों से भी इसी तरह से ठगी की है। वहीं पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।
