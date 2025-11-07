जागरण संवाददाता, किच्छा । चचेरे भाई को पचास रुपये न देने पर उसने घर में घुस कर कड़े से प्रहार कर भाई को घायल कर दिया। बीच बचाव को आई भाभी पर उसने रहम नहीं की और उन पर भी कड़े से ताबड़तोड़ प्रहार कर घायल कर दिया। दोनों को सीएचसी किच्छा में भर्ती करवाया गया।

वार्ड नंबर छह पुरानी गल्ला मंडी किच्छा निवासी विकास पुत्र स्व. महेन्द्र कुमार ने पुलिस से की शिकायत में कहा चार नवंबर की रात उसका परिवार पीलीभीत घर वापस आया था। देर हो जाने के कारण वह होटल से खाना लेने निकल गया। चौराहे पर उसके चचेरे भाई शिवम पुत्र सतीश ने उसे रोक कर पचास रुपये मांगे। उसने होटल से आकर पैसा देने को कहा तो वह गाली गलौज करने लगा। जिस पर वह लौट कर अपने घर आ गया।