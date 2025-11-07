Language
    50 रुपये के लिए भूल गया खून के रिश्‍ते, भाई-भाभी पर हमला कर किया लहूलुहान

    By Sandeep Juneja Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:55 PM (IST)

    किच्छा में एक व्यक्ति ने 50 रुपये के लिए अपने चचेरे भाई और भाभी पर हमला कर दिया। विकास नामक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि जब उसने अपने चचेरे भाई शिवम को 50 रुपये देने से इनकार कर दिया, तो शिवम ने उसके घर में घुसकर उस पर और उसकी पत्नी पर लोहे के कड़े से हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुटी। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, किच्छा । चचेरे भाई को पचास रुपये न देने पर उसने घर में घुस कर कड़े से प्रहार कर भाई को घायल कर दिया। बीच बचाव को आई भाभी पर उसने रहम नहीं की और उन पर भी कड़े से ताबड़तोड़ प्रहार कर घायल कर दिया। दोनों को सीएचसी किच्छा में भर्ती करवाया गया।

    वार्ड नंबर छह पुरानी गल्ला मंडी किच्छा निवासी विकास पुत्र स्व. महेन्द्र कुमार ने पुलिस से की शिकायत में कहा चार नवंबर की रात उसका परिवार पीलीभीत घर वापस आया था। देर हो जाने के कारण वह होटल से खाना लेने निकल गया। चौराहे पर उसके चचेरे भाई शिवम पुत्र सतीश ने उसे रोक कर पचास रुपये मांगे। उसने होटल से आकर पैसा देने को कहा तो वह गाली गलौज करने लगा। जिस पर वह लौट कर अपने घर आ गया।

    आरोप है शिवम ने जबरन उसके घर में घुस उसे पीछे से पकड़ कर लोहे का कड़े से हमला कर दिया। जब उसकी पत्नी बीच बचाव करने आई तो उस पर भी हमला कर घायल कर दिया। दोनों को उपचार के लिए सीएचसी किच्छा में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर शिवम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

     

