    किच्छा में मिश्री बनाने की फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप, अग्निशमन कर्मियों ने मशक्कत के बाद पाया काबू

    By Sandeep Juneja Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 10:20 PM (IST)

    किच्छा में एक फैक्ट्री में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन इस घटना में फैक्ट्री में रखा तैयार माल पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आग की तीव्रता के कारण भारी नुकसान हुआ है।

    फैक्ट्री में लगी आग को बुझाते अग्निशमन कर्मी। 

    जागरण संवाददाता, किच्छा : फैक्ट्री में लगी आग से मशीनों सहित समान जलकर राख हो गया। अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। देर रात तक अग्निशमन कर्मी आग पर काबू पाने में डटे रहे।

    रुद्रपुर मार्ग पर हाइवे के साथ ही गोयल ब्रदर्स के नाम से मिश्री बनाने की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में शनिवार शाम अचानक आग से हड़कंप मच गया। आग की बढ़ती लपटें देख अग्निशमन विभाग को सूचित करने के साथ वहां उपस्थित कर्मियों सहित अन्य लोग आग बुझाने में जुट गए।

    आग की लपटें देख भारी संख्या में लोग वहां एकत्र हो गए। सूचना पर तत्काल अग्निशमन कर्मी मौके।पर पहुंच गए। कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पा उसे आगे फैलने से रोक दिया। तब तक आग ने फैक्ट्री में लगी मशीनों सहित तैयार माल को अपनी चपेट में ले लिया था। आग से भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अग्निशमन कर्मी देर रात तक आग पर नियंत्रण के लिए जुटे रहे।

