किच्छा में मिश्री बनाने की फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप, अग्निशमन कर्मियों ने मशक्कत के बाद पाया काबू

जागरण संवाददाता, किच्छा : फैक्ट्री में लगी आग से मशीनों सहित समान जलकर राख हो गया। अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। देर रात तक अग्निशमन कर्मी आग पर काबू पाने में डटे रहे।

रुद्रपुर मार्ग पर हाइवे के साथ ही गोयल ब्रदर्स के नाम से मिश्री बनाने की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में शनिवार शाम अचानक आग से हड़कंप मच गया। आग की बढ़ती लपटें देख अग्निशमन विभाग को सूचित करने के साथ वहां उपस्थित कर्मियों सहित अन्य लोग आग बुझाने में जुट गए।